بعد مراكمة 7.3 مليار دولار.. ترامب يقفز 118 مركزًا في قائمة "فوربس"!

شهد الرئيس الأميركي عامًا استثنائيًا من حيث المكاسب المالية، إذ ارتفعت ثروته إلى 7.3 مليار دولار حتى مطلع أيلول 2025، مقارنة بـ4.3 مليار دولار فقط في عام 2024، أي بزيادة 3 مليارات دولار خلال عام واحد.هذا الارتفاع الصاروخي في ثروة جعله يقفز 118 مركزًا في قائمة "فوربس 400" لأغنى أثرياء أميركا، ليحتل المرتبة 201 لعام 2025.بحسب "فوربس"، فإن السبب وراء هذه الطفرة غير المسبوقة يعود إلى استثمارات ترامب في العملات المشفرة. فمنذ أن أطلق مشروعه مع أبنائه الثلاثة في أيلول 2024 تحت اسم "وورلد ليبرتي فاينانشال"، حقق مليارات الدولارات من بيع العملات الرقمية، خاصة بعد إطلاقه عملة "ميمكوين" في كانون الثاني 2025 قبيل عودته إلى .وتواصل "وورلد ليبرتي فاينانشال" تحقيق مبيعات تجاوزت 1.4 مليار دولار حتى الآن، حيث تذهب %75 من الأرباح لشركة تابعة لعائلة ترامب.مع هذه المكاسب، أعاد ترامب ترتيب ديونه واستثماراته:وتشير تقارير إلى أن أرباح نوادي الجولف التابعة له ارتفعت بنسبة 30% في 2024، مضيفة 325 مليون دولار. كما استعادت صفقات العقارات نشاطها، خصوصًا مع ، فيتنام، قطر، ورومانيا.الخبراء يرون أن ترامب، بعد استعادة البيت الأبيض، أصبح قادرًا على تمويل مشاريع بناء ضخمة كان يحلم بها، مثل تطوير قرى في منتجعاته باسكتلندا وفلوريدا.