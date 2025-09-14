غزة.. الإسرائيلي يدمر برجًا ويوقع عشرات الشهداء

Advertisement

دمر جيش العدو ، اليوم الأحد، برجًا سكنيًا جديدًا في الجهة الغربية من مدينة غزة بعد قصف جوي مباشر، في وقت أعلنت فيه في غزة عن استشهاد 68 شخصًا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، إلى جانب ارتفاع عدد ضحايا الجوع.وأفادت مصادر محلية وشهود بأن الطائرات الحربية استهدفت برج الكوثر السكني في حي الرمال بمدينة غزة، بعد أن وجه الجيش إنذارات عاجلة للسكان لإخلاء المبنى والمناطق المحيطة به.وذكر السكان أن عملية الإخلاء تمت في غضون دقائق معدودة وسط حالة من الفوضى والذعر، قبل أن تنهار الطبقات المتعددة للبرج بالكامل وتصاعدت أعمدة الدخان الكثيف. وأكدوا أن المبنى كان يضم عشرات الشقق، فيما كانت عائلات عدة تقيم داخله أو في الملاجئ القريبة.وفي بيان له، قال الجيش الإسرائيلي إن المبنى احتوى على "بنى تحتية تابعة لحركة "، مضيفًا أنه وجّه تحذيرات للسكان في حي الرمال الجنوبي ومحيط ميناء غزة لمغادرة المنطقة فورًا والتوجه إلى "المنطقة الإنسانية" في المواصي جنوب القطاع.، اتهم المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بانتهاج "سياسة الهدم الواسع للأبراج السكنية"، مؤكدًا أن عمليات القصف الأخيرة تسببت في نزوح آلاف العائلات نحو الجنوب خلال الأيام الماضية.وفي سياق متصل، وزع الجيش الإسرائيلي أوامر إخلاء عاجلة شملت منطقة ميناء غزة وحي الرمال، وتحديدًا البلوكات 783، 784، 785، 786 و727، بالإضافة إلى مبنى وصف بأنه "محدد باللون الأحمر"، والخيام القريبة منه في شارع مصطفى حافظ.وجاء في بيان العدو: "من أجل سلامتكم أنتم مضطرون لإخلاء المبنى بشكل فوري جنوبًا نحو المنطقة الإنسانية في المواصي"، زاعمًا أن المباني المستهدفة تضم "بنى تحتية إرهابية".أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة بمقتل 68 شخصًا وإصابة 346 آخرين جراء الإسرائيلية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وبذلك ترتفع حصيلة الضحايا منذ السابع من تشرين الأول 2023 إلى 64,871 قتيلاً و164,610 إصابة.وعلى صعيد الأزمة الإنسانية، أعلنت الوزارة تسجيل حالتي وفاة جديدتين بسبب المجاعة وسوء التغذية خلال يوم واحد، ليرتفع بذلك عدد ضحايا المجاعة إلى 422 شهيدًا، بينهم 145 طفلًا. كما أشارت إلى مقتل 2,494 فلسطينيًا من منتظري المساعدات منذ 27 أيار الماضي وإصابة 18,135 آخرين.وأكدت الوزارة أن الأزمة الإنسانية تتفاقم بشكل خطير في ظل الحصار ونقص الإمدادات الغذائية والطبية، مطالبة المجتمع الدولي ومؤسسات الإغاثة بالتدخل الفوري والعاجل.