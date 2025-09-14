قبيل رأس السنة العبرية.. مستوطنون يثيرون التوتر في الأقصى

عاجل| مستوطنة نفخت في البوق (الشوفار)، صباح اليوم، قرب باب الرحمة داخل المسجد الأقصى. علما أن هذا الانتهاك هو أحد طقوس إحياء رأس السنة العبرية، وسيهدد المسجد بشكل جماعي في الثالث والعشرين من الشهر الجاري.#القدس_البوصلة pic.twitter.com/AXoHQUOmgt
— القدس البوصلة (@alqudsalbawsala) September 14, 2025
