قبيل رأس السنة العبرية.. مستوطنون يثيرون التوتر في الأقصى

Lebanon 24
14-09-2025 | 07:28
اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الأحد، ساحات المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من قوات وشرطة الاحتلال، في تصعيد جديد يأتي مع اقتراب ما يسمى رأس السنة العبرية.


وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس إن نحو 120 مستوطنًا اقتحموا الأقصى خلال الفترة الصباحية، حيث أدوا طقوسًا وصلوات تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد، بالقرب من مصلى باب الرحمة.

وأضافت المصادر أن شرطة الاحتلال أغلقت أبواب المسجد الأقصى أمام المصلين المسلمين لتأمين الاقتحامات، في خطوة أثارت استياءً واسعًا.


وأظهرت مقاطع مصورة قيام إحدى المستوطنات بالنفخ في "البوق" (الشوفار) قرب مصلى باب الرحمة، في ممارسة طقسية مرتبطة بإحياء رأس السنة العبرية الذي يصادف في 23 أيلول الجاري.
 
ومنذ أسابيع، تحشد جماعات "الهيكل" أنصارها من أجل اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى بمناسبة رأس السنة العبرية التي تستمر فعالياتها حتى تشرين الأول المقبل.


ووفق توثيق موقع الجزيرة نت، فقد شهد شهر آب الماضي اقتحام نحو 8,588 مستوطنًا للمسجد الأقصى، بينهم نحو 4,000 اقتحموا المسجد في ذكرى ما يسمى "خراب الهيكل"، في تصاعد غير مسبوق مقارنة بالأشهر السابقة.


يذكر أنه منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في تشرين الأول 2023، شددت قوات الاحتلال إجراءاتها على مداخل القدس، ومنعت دخول أهالي الضفة الغربية إلى المدينة وأداء الصلاة في الأقصى، كما فرضت قيودًا مشددة على أهالي القدس والداخل الفلسطيني، مما حرم آلاف المصلين من الوصول إلى المسجد.
 
(الجزيرة)
