Advertisement

عربي-دولي

بالألاف... ما الذي يُصيب الجنود في إسرائيل بسبب الحرب؟

Lebanon 24
14-09-2025 | 08:44
A-
A+
Doc-P-1416754-638934619231861498.jpg
Doc-P-1416754-638934619231861498.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية عن استقبال أكثر من 20 ألف جريح وجريحة في الجيش الإسرائيليّ والمؤسسة العسكرية في قسم إعادة التأهيل منذ بداية الحرب في قطاع غزة في تشرين الأوّل 2023.
Advertisement

وأضاف الجيش الإسرائيليّ أنّ "حوالي 56 المئة من الجرحى يُعانون من من ردود فعل نفسية".

وتابع أنّ "عدد الجرحى بلغ ذروته عند حوالي 81700 جريح، منهم 31000 يعانون من اضطرابات نفسية، واضطرابات ما بعد الصدمة". (روسيا اليوم)
 
 
 
مواضيع ذات صلة
الاف الجنود وإجلاء واسع... ما هي خطّة إسرائيل لاحتلال غزة؟
lebanon 24
14/09/2025 19:59:10 Lebanon 24 Lebanon 24
تقرير: ما بين 5 إلى 6 آلاف مرتزق كولومبي يشاركون في الحرب بأوكرانيا
lebanon 24
14/09/2025 19:59:10 Lebanon 24 Lebanon 24
هآرتس: الجيش الإسرائيلي دعا بالأسبوعين الأخيرين عشرات آلاف جنود الاحتياط للالتحاق بالخدمة يوم الثلاثاء المقبل
lebanon 24
14/09/2025 19:59:10 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: مقتل 78 ضابطا وجنديا وإصابة 1998 بنيران صديقة وفي حوادث عملياتية منذ بداية الحرب
lebanon 24
14/09/2025 19:59:10 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الدفاع الإسرائيلية

قسم إعادة التأهيل

المؤسسة العسكرية

وزارة الدفاع

روسيا اليوم

الإسرائيلية

الإسرائيلي

في إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:52 | 2025-09-14
12:10 | 2025-09-14
12:01 | 2025-09-14
12:00 | 2025-09-14
11:00 | 2025-09-14
10:36 | 2025-09-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24