عربي-دولي
بالألاف... ما الذي يُصيب الجنود في إسرائيل بسبب الحرب؟
Lebanon 24
14-09-2025
|
08:44
أعلنت
وزارة الدفاع الإسرائيلية
عن استقبال أكثر من 20 ألف جريح وجريحة في الجيش الإسرائيليّ والمؤسسة العسكرية في
قسم إعادة التأهيل
منذ بداية الحرب في
قطاع غزة
في تشرين الأوّل 2023.
وأضاف الجيش الإسرائيليّ أنّ "حوالي 56 المئة من الجرحى يُعانون من من ردود فعل نفسية".
وتابع أنّ "عدد الجرحى بلغ ذروته عند حوالي 81700 جريح، منهم 31000 يعانون من اضطرابات نفسية، واضطرابات ما بعد الصدمة". (روسيا اليوم)
وزارة الدفاع الإسرائيلية
قسم إعادة التأهيل
المؤسسة العسكرية
وزارة الدفاع
روسيا اليوم
الإسرائيلية
الإسرائيلي
في إسرائيل
