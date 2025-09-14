تحليلات بشأن القمة العربية في الدوحة

Advertisement

يتوقع محللان سياسيان أن تخرج القمة العربية والإسلامية الطارئة في الدوحة غدا الاثنين بقرارات عملية لمواجهة العدوان على قطر، الذي اعتبره محللون خطيرا وصادما للعالم.وأشار المتحدث باسم الخارجية ماجد الأنصاري إلى أن القمة ستناقش مشروع بيان حول الهجوم الإسرائيلي على الدوحة، فيما شدد رئيس تحرير صحيفة الشرق القطرية جابر الحرمي على ضرورة اتخاذ إجراءات احترازية لمنع اندلاع حريق آخر في دولة عربية.وأكد الباحث الأول في مركز للدراسات الدكتور لقاء مكي أن القمة قد تتخذ مواقف أكثر حدة مقارنة بالقمم السابقة، مشيرا إلى أن البطء في التعامل مع الإسرائيلي دفعه إلى التوغل أكثر.هذه القمة تعقد بشكل عاجل بعدما تعرضت الدوحة الثلاثاء الماضي لقصف إسرائيلي استهدف مقرات سكنية لحركة ، ما أسفر عن استشهاد 5 فلسطينيين وأحد أفراد الأمن الداخلي ، وهو ما أثار تنديدا عربيا ودوليا واسعا.