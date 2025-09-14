Advertisement

عربي-دولي

تحليلات بشأن القمة العربية في الدوحة

Lebanon 24
14-09-2025 | 09:25
يتوقع محللان سياسيان أن تخرج القمة العربية والإسلامية الطارئة في الدوحة غدا الاثنين بقرارات عملية لمواجهة العدوان الإسرائيلي على قطر، الذي اعتبره محللون خطيرا وصادما للعالم.
وأشار المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إلى أن القمة ستناقش مشروع بيان حول الهجوم الإسرائيلي على الدوحة، فيما شدد رئيس تحرير صحيفة الشرق القطرية جابر الحرمي على ضرورة اتخاذ إجراءات احترازية لمنع اندلاع حريق آخر في دولة عربية.

وأكد الباحث الأول في مركز الجزيرة للدراسات الدكتور لقاء مكي أن القمة قد تتخذ مواقف أكثر حدة مقارنة بالقمم السابقة، مشيرا إلى أن البطء في التعامل مع الاحتلال الإسرائيلي دفعه إلى التوغل أكثر.

هذه القمة تعقد بشكل عاجل بعدما تعرضت الدوحة الثلاثاء الماضي لقصف إسرائيلي استهدف مقرات سكنية لحركة حماس، ما أسفر عن استشهاد 5 فلسطينيين وأحد أفراد الأمن الداخلي القطري، وهو ما أثار تنديدا عربيا ودوليا واسعا.
 
(الجزيرة)
