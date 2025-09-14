Advertisement

عربي-دولي

زلزال ضرب ولاية آسام الهندية.. كم بلغت قوته؟

Lebanon 24
14-09-2025 | 09:44
أفادت الأرصاد الجوية الهندية بتسجيل زلزال بقوة 5.8 على مقياس ريختر في منطقة أودالجوري بولاية آسام اليوم الأحد.
ونقلت وكالة أنباء "PTI" عن مسؤولين قولهم إنه لم ترد على الفور أي تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار في الممتلكات. (روسيا اليوم)
