زلزال ضرب ولاية آسام الهندية.. كم بلغت قوته؟

أفادت الأرصاد الجوية بتسجيل زلزال بقوة 5.8 على مقياس ريختر في منطقة أودالجوري بولاية آسام اليوم الأحد.

ونقلت وكالة أنباء "PTI" عن مسؤولين قولهم إنه لم ترد على الفور أي تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار في الممتلكات. (روسيا اليوم)