Advertisement

عربي-دولي

اغتيال كيرك.. حرب رقمية وملاحقة كل صوت منتقد

Lebanon 24
14-09-2025 | 10:33
A-
A+
Doc-P-1416794-638934680369367748.png
Doc-P-1416794-638934680369367748.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شهدت الولايات المتحدة الأميركية في الأيام الأخيرة عاصفة سياسية واجتماعية غير مسبوقة عقب اغتيال المؤثر المحافظ تشارلي كيرك، أحد أبرز حلفاء الرئيس السابق دونالد ترامب، والذي تحوّل في نظر أنصاره إلى "شهيد" ورمز يتطلّب الدفاع عنه حتى بعد رحيله. هذه الأجواء المشحونة انعكست على مئات الأميركيين الذين وجدوا أنفسهم مطرودين من أعمالهم أو ملاحقين بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي انتقدت كيرك أو سخرت من مقتله.
Advertisement

القضية برزت مع لورا سوش-لايتسي، الموظفة في جامعة حكومية بولاية تينيسي، التي كتبت عبر فيسبوك بعد ساعات من حادثة الاغتيال: "الكراهية تولّد الكراهية. لا تعاطف على الإطلاق". كلمات قليلة كانت كفيلة بإشعال جدل واسع، خصوصًا بعدما سارعت السيناتور الجمهورية مارشا بلاكبرن إلى التنديد بها علنًا، معتبرة أن “هذه المرأة يجب أن تخجل.. ويجب فصلها من منصبها". وبالفعل، لم تمضِ ساعات حتى أعلنت الجامعة إقالتها.

هذا المثال لم يكن وحيدًا. في بلد يعيش انقسامًا سياسيًا حادًا كثيرًا ما ارتبط بأعمال العنف، بات مؤيدو كيرك يترصّدون أي تعليق معارض أو ساخر من مقتله. فقد لعبت مواقفه المثيرة للجدل حول قضايا السلاح، الإجهاض والهجرة، دورًا في منحه قاعدة جماهيرية متعاطفة، لكنها في الوقت نفسه خلقت جبهة من المنتقدين الذين لم يخفوا ارتياحهم لاغتياله.

ورغم أن اغتيال كيرك لقي إدانات واسعة من مختلف الأطياف السياسية، فإن الرئيس السابق دونالد ترامب اختار توجيه أصابع الاتهام مباشرة إلى "اليسار الراديكالي"، قبل أن تعلن السلطات توقيف المشتبه به تايلر روبنسون في ولاية يوتاه. التحقيقات كشفت أن روبنسون نقش عبارات مناهضة للفاشية على ذخيرته، ما دفع معسكر اليمين إلى اعتباره قاتلاً "يساريًا متطرفًا".

منصات التواصل الاجتماعي تحوّلت بدورها إلى ساحة مطاردة، حيث تولّى ناشطون ومؤثرون يمينيون مهمة تعقّب حسابات من عبّروا عن شماتة بمقتل كيرك. أحد هؤلاء، المؤثر المحافظ جوي مانارينو، أوضح: "إذا كانت صورتهم موجودة على ملفهم الشخصي، حتى بدون اسم، يتم تنزيل الصورة والبحث العكسي عن صاحبها". هذه الممارسات أدت إلى كشف هويات معلمين، رجال إطفاء، عسكريين وغيرهم ممن سرعان ما وجدوا أنفسهم بلا وظائف.

في أوكلاهوما، كتب مدرس على وسائل التواصل عبارة: "مات تشارلي كيرك بالطريقة التي عاشها: إخراج أسوأ ما في الناس". تعليق قصير كان كافيًا لإطلاق تحقيق رسمي من قبل إدارة التعليم في الولاية، التي وصفت ما قاله بأنه "مثير للاشمئزاز".

المناخ المتوتر انعكس أيضًا على مؤسسات الدولة. إذ أصدر ترامب أوامر بتنكيس الأعلام تكريمًا لحليفه، واصفًا إياه بأنه "عملاق جيله"، فيما نُقل نعشه إلى مسقط رأسه في فينيكس على متن الطائرة الرسمية لنائب الرئيس جاي دي فانس. وفي موازاة ذلك، طلب وزير الدفاع بيت هيغسيث من البنتاغون التحقيق مع أي عسكري احتفل بمقتله، بينما دعا نائب وزير الخارجية كريستوفر لانداو إلى اتخاذ إجراءات ضد الأجانب الذين عبّروا عن مواقف مشابهة على وسائل التواصل، مؤكدًا أن “من يمجّد العنف والكراهية ليس مرحبًا به في بلادنا".

في هذا السياق، برزت الناشطة اليمينية لورا لومر، المعروفة بعلاقاتها الوثيقة مع ترامب وبمواقفها المتشددة، لتقود حملة شرسة ضد منتقدي كيرك. فقد نشرت هوية موظفة في الوكالة الفدرالية لإدارة الطوارئ بعد أن أعربت عن استيائها من قرار تنكيس الأعلام تكريمًا "لعنصري وكاره للنساء"، بحسب وصفها. على الفور، وجدت الموظفة نفسها موضع هجوم واسع، قبل أن تعلن الوكالة وضعها قيد الإجازة القسرية بسبب تصريحات اعتبرتها "مقززة وغير عادلة".

هكذا، لم يعد اغتيال كيرك مجرد جريمة جنائية تخضع للتحقيق، بل تحوّل إلى معركة سياسية وثقافية تعكس حجم الانقسام الأميركي. ففي وقت ينظر إليه أنصاره باعتباره "شهيدًا" للحرية والقيم المحافظة، يرى خصومه أن الممارسات الانتقامية بحق من ينتقدونه تهدد أبسط مبادئ حرية التعبير، وتفتح الباب أمام موجة جديدة من الاستقطاب الذي يضرب المجتمع الأميركي في الصميم.
 
(سكاي نيوز)

مواضيع ذات صلة
اغتيال كيرك.. القناص طليق والمحققون يلاحقون الخيوط
lebanon 24
14/09/2025 19:59:43 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد اغتيال حليفه الناشط تشارلي كيرك.. ترامب يتعهد بملاحقة مؤججي "العنف السياسي"
lebanon 24
14/09/2025 19:59:43 Lebanon 24 Lebanon 24
كاميرا ترصد ملامح المشتبه به في اغتيال تشارلي كيرك (صور)
lebanon 24
14/09/2025 19:59:43 Lebanon 24 Lebanon 24
مكتب FBI يعلن العثور على السلاح المستخدم في اغتيال تشارلي كيرك (العربية)
lebanon 24
14/09/2025 19:59:43 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

وزير الخارجية

دونالد ترامب

نائب الرئيس

وزير الدفاع

الأميركيين

سكاي نيوز

الجمهوري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:52 | 2025-09-14
12:10 | 2025-09-14
12:01 | 2025-09-14
12:00 | 2025-09-14
11:00 | 2025-09-14
10:36 | 2025-09-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24