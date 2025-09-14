تظاهرة للمعارضة التركية في أنقرة

Advertisement

شارك عشرات الآلاف من الأشخاص، اليوم الأحد، في تظاهرة في دعا إليها ، أكبر أحزاب في ، قبل جلسة استماع قضائية مهمة يمكن أن تؤدي إلى الإطاحة بقيادة الحزب.واحتشد المتظاهرون في ميدان تاندوغان الواسع في العاصمة عشية جلسة الاستماع في محكمة بالمدينة.وقبل نحو أسبوع، تجمع متظاهرون أمام مقر الحزب في إسطنبول للحيلولة دون تنفيذ قرار قضائي صدر الأسبوع الماضي يقضي باستبدال مسؤول بارز في الحزب، الأمر الذي استدعى تدخل الشرطة لفض التظاهرات، وتم اعتقال عدد من حزب الشعب الجمهوري، حزب المعارضة في البلاد.وشكّل المئات من عناصر شرطة مكافحة الشغب طوقاً أمنياً حول المبنى، واندلعت اشتباكات بينهم وبين مجموعة من المحتجين من أنصار الحزب، من بينهم نواب في . كما وُضعت حواجز أمنية حول المبنى كان المتظاهرون يحاولون إزالتها قبيل الاشتباكات.