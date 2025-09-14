بعد مقتل تشارلي كيرك.. يلون ماسك يتهم اليسار



وقال في مقطع فيديو نُشر الأحد على منصته: "ثم ترون حجم العنف في اليسار، فقد قُتل صديقنا تشارلي كيرك بدم بارد هذا الأسبوع، ويحتفل اليساريون بذلك علنًا… اليسار هو حزب القتل". اتهم الملياردير الأميركي، مالك منصة التواصل الاجتماعي "إكس" X، ، خصومه من اليساري بالاحتفال علنًا بمقتل الناشط المحافظ تشارلي كيرك، مؤسس حركة "Turning Point USA".وقال في مقطع فيديو نُشر الأحد على منصته: "ثم ترون حجم العنف في اليسار، فقد قُتل صديقنا تشارلي كيرك بدم بارد هذا الأسبوع، ويحتفل اليساريون بذلك علنًا… اليسار هو حزب القتل".

وبحسب وكالة "أسوشيتد برس"، فقد جاءت تصريحات ماسك على ما يبدو خلال مسيرة في نظمها الناشط اليميني المتطرف تومي روبنسون.



وكان كيرك قد قُتل بالرصاص أثناء مشاركته في فعالية بجامعة في مدينة أوريم بولاية يوتا مطلع الأسبوع الماضي.



وحددت السلطات هوية المشتبه به بأنه تايلر روبنسون، 22 عامًا، بعد عملية مطاردة واسعة شملت أجهزة إنفاذ القانون المحلية والفيدرالية.