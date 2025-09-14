الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا: لإشراك كل المكونات السورية في صياغة الحل

Advertisement

أعلنت لشمال وشرق ، الأحد، تمسكها "بوحدة سوريا أرضاً وشعباً".وقالت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا إنها تؤمن "بالحوار الشامل والمسؤول لضمان وحدة سوريا".ودعت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا إلى "إشراك كل المكونات في صياغة الحل".