عربي-دولي
الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا: لإشراك كل المكونات السورية في صياغة الحل
Lebanon 24
14-09-2025
|
16:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت
الإدارة الذاتية
لشمال وشرق
سوريا
، الأحد، تمسكها "بوحدة سوريا أرضاً وشعباً".
وقالت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا إنها تؤمن "بالحوار الشامل والمسؤول لضمان وحدة سوريا".
ودعت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا إلى "إشراك كل المكونات
السورية
في صياغة الحل".
