عربي-دولي

تتطلب 6 أشهر ولن تحقق حسمًا.. هذا ما أبلغه رئيس أركان الجيش الإسرائيلي لنتنياهو عن عملية غزة

Lebanon 24
14-09-2025 | 23:31
أبلغ رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن عملية السيطرة على مدينة غزة تتطلب 6 أشهر وأن حركة حماس لن تُهزم عسكريًا أو سياسيًا حتى بعد احتلال مدينة غزة، وفق ما أوردت قناة 12 الإسرائيلية
يأتي ذلك وسط توسيع الجيش الإسرائيلي عملياته في مدينة غزة، بتعليمات من نتنياهو، وقيامه بنسف أحياء سكنية بالكامل، متجاهلا تحذيرات متكررة بأن ذلك قد يعرّض حياة الأسرى للخطر.

وأوضحت القناة أن زامير، أبلغ المستوى السياسي بأن العملية البرية التي يستعد الجيش لتنفيذها في مدينة غزة "لن تحقق حسمًا كاملًا".

وأشار إلى أن الهدف من موقفه هو "توحيد التوقعات مع الحكومة بشأن نتائج العملية البرية المرتقبة"، وفق تعبيره.

وأضاف رئيس الأركان، في جلسة مغلقة، أن "تحقيق حسم نهائي يتطلب توسيع العمليات إلى مناطق أخرى في القطاع، بما يشمل المخيمات المركزية، وهو ما قد يضع على إسرائيل تحديًا مدنيًا لا يرغب الجيش بتحمّله".

وبحسب تقديرات المؤسسة الأمنية، فإن السيطرة على غزة قد تستغرق ما بين عدة أشهر ونصف عام، قبل بدء مرحلة "تطهير" أوسع للمنطقة.

وفي السياق ذاته، أشارت القناة ذاتها إلى أن نتنياهو شدد خلال الاجتماع الأمني في وقت سابق أمس الأحد، على ضرورة "البدء بالعملية ضمن الجدول الزمني المتفق عليه"، وسط تزايد المخاوف من أن تؤدي العملية البرية إلى تعريض حياة الأسرى لدى حماس للخطر.

وقالت القناة، إن نتنياهو بحث مع وزراء وقادة الأجهزة الأمنية "السيناريوهات المحتملة" في حال أقدمت حماس على إيذاء الأسرى أو إعدامهم خلال القتال، وفق زعمها.

ولم تكشف القناة عن طبيعة الخطوات التي تجري دراستها.(العربية)



