الولايات المتحدة تكثف جهودها لاستئناف مفاوضات الرهائن

نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن مصدر قوله إن الإدارة الأميركية قد تطرح قريبا مبادرة جديدة تهدف إلى كسر الجمود في مفاوضات الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة.وقال المصدر إن إدارة الرئيس ستعقد جولة جديدة من المحادثات مع مسؤولين إسرائيليين وقطريين في محاولة لاستئناف المفاوضات المتوقفة بشأن اتفاق إطلاق سراح الرهائن.ووفقا لمصدرين مطلعين على المحادثات التي جرت في خلال نهاية الأسبوع بين رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني والرئيس ونائبه ووزير خارجيته ومبعوثه الخاص ستيف ويتكوف، فقد أكد المسؤولون الأميركيون على ضرورة "إيجاد المسار المناسب" لاستئناف المفاوضات.وأشارت الصحيفة إلى أن واشنطن أجرت أيضا محادثات مباشرة مع الإسرائيليين في إطار هذا الجهد المتجدد.وأضافت "جيروزاليم بوست" أنه من المتوقع أن يلتقي الأميركي ماركو روبيو، الذي وصل إلى يوم الأحد، بكبار المسؤولين الحكوميين لمناقشة شروط استئناف المحادثات. (سكاي نيوز)