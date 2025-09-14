الولايات المتحدة تكثف جهودها لاستئناف مفاوضات الرهائن

نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن مصدر دبلوماسي
قوله إن الإدارة الأميركية قد تطرح قريبا مبادرة جديدة تهدف إلى كسر الجمود في مفاوضات الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة.
وقال المصدر إن إدارة الرئيس دونالد ترامب
ستعقد جولة جديدة من المحادثات مع مسؤولين إسرائيليين وقطريين في محاولة لاستئناف المفاوضات المتوقفة بشأن اتفاق إطلاق سراح الرهائن.
ووفقا لمصدرين مطلعين على المحادثات التي جرت في واشنطن
خلال نهاية الأسبوع بين رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني والرئيس ترامب
ونائبه ووزير خارجيته ومبعوثه الخاص ستيف ويتكوف، فقد أكد المسؤولون الأميركيون على ضرورة "إيجاد المسار المناسب" لاستئناف المفاوضات.
وأشارت الصحيفة إلى أن واشنطن أجرت أيضا محادثات مباشرة مع القادة
الإسرائيليين في إطار هذا الجهد المتجدد.
وأضافت "جيروزاليم بوست" أنه من المتوقع أن يلتقي وزير الخارجية
الأميركي ماركو روبيو، الذي وصل إلى إسرائيل
يوم الأحد، بكبار المسؤولين الحكوميين لمناقشة شروط استئناف المحادثات. (سكاي نيوز)