Advertisement

عربي-دولي

الولايات المتحدة تكثف جهودها لاستئناف مفاوضات الرهائن

Lebanon 24
14-09-2025 | 23:45
A-
A+
Doc-P-1416942-638935153669529984.jpg
Doc-P-1416942-638935153669529984.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن مصدر دبلوماسي قوله إن الإدارة الأميركية قد تطرح قريبا مبادرة جديدة تهدف إلى كسر الجمود في مفاوضات الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة.
Advertisement

وقال المصدر إن إدارة الرئيس دونالد ترامب ستعقد جولة جديدة من المحادثات مع مسؤولين إسرائيليين وقطريين في محاولة لاستئناف المفاوضات المتوقفة بشأن اتفاق إطلاق سراح الرهائن.

ووفقا لمصدرين مطلعين على المحادثات التي جرت في واشنطن خلال نهاية الأسبوع بين رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني والرئيس ترامب ونائبه ووزير خارجيته ومبعوثه الخاص ستيف ويتكوف، فقد أكد المسؤولون الأميركيون على ضرورة "إيجاد المسار المناسب" لاستئناف المفاوضات.

وأشارت الصحيفة إلى أن واشنطن أجرت أيضا محادثات مباشرة مع القادة الإسرائيليين في إطار هذا الجهد المتجدد.

وأضافت "جيروزاليم بوست" أنه من المتوقع أن يلتقي وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الذي وصل إلى إسرائيل يوم الأحد، بكبار المسؤولين الحكوميين لمناقشة شروط استئناف المحادثات. (سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
روسيا تتوقع أن تواصل الولايات المتحدة جهودها في إطار اتفاقيات ألاسكا
lebanon 24
15/09/2025 12:42:13 Lebanon 24 Lebanon 24
مندوب الولايات المتحدة: نعمل بكل جد لإنهاء الحرب وإطلاق سراح الرهائن في غزة
lebanon 24
15/09/2025 12:42:13 Lebanon 24 Lebanon 24
بوتين: لا بد من قرار سياسي لاستئناف التعاون الاقتصادي بين روسيا والولايات المتحدة
lebanon 24
15/09/2025 12:42:13 Lebanon 24 Lebanon 24
إيران: أي مفاوضات مستقبلية مع الولايات المتحدة ستكون مختلفة تماماً
lebanon 24
15/09/2025 12:42:13 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

وزير الخارجية

دونالد ترامب

الإسرائيلي

سكاي نيوز

دبلوماسي

إسرائيل

دونالد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:30 | 2025-09-15
04:54 | 2025-09-15
04:49 | 2025-09-15
04:12 | 2025-09-15
03:30 | 2025-09-15
03:25 | 2025-09-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24