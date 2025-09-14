28
عربي-دولي
قد تبدأ اليوم.. هذا ما كشفه مسؤولان إسرائيليان عن العملية البرية على غزة
Lebanon 24
14-09-2025
|
23:47
A-
A+
photos
0
A+
A-
قد تبدأ العملية البرية
الإسرائيلية
على مدينة غزة في الأيام المقبلة، وفق ما صرّح مسؤولان إسرائيليان لشبكة CNN.
وقال أحد المسؤولين: "إنها تقترب جدًا"، بينما قال الثاني إنها قد تبدأ اليوم الاثنين.
وقبل الهجوم البري، سرّعت
إسرائيل
من وتيرة تدمير الأبراج الشاهقة والمباني الرئيسية الأخرى التي تقول إن
حماس
تستخدمها.
وتمت الموافقة على عملية الاستيلاء على مدينة غزة واحتلالها في بداية
أغسطس
الماضي.
وكان من المتوقع أن تستغرق الخطة أشهرًا بدءًا بالإجلاء القسري لأكثر من مليون فلسطيني من مدينة غزة ومحيطها، لكن
رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو
أصدر تعليمات للجيش بتقصير الجدول
الزمني
.
وواجهت الخطة إدانة دولية ومعارضة داخلية، حيث حذّر رئيس أركان الجيش
الإسرائيلي
الفريق إيال زامير، من أنها ستعرض الرهائن المتبقين للخطر، وتضع حياة الجنود في خطر، وتؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة.(العربية)
