قد تبدأ اليوم.. هذا ما كشفه مسؤولان إسرائيليان عن العملية البرية على غزة

Advertisement

قد تبدأ العملية البرية على مدينة غزة في الأيام المقبلة، وفق ما صرّح مسؤولان إسرائيليان لشبكة CNN.وقال أحد المسؤولين: "إنها تقترب جدًا"، بينما قال الثاني إنها قد تبدأ اليوم الاثنين.وقبل الهجوم البري، سرّعت من وتيرة تدمير الأبراج الشاهقة والمباني الرئيسية الأخرى التي تقول إن تستخدمها.وتمت الموافقة على عملية الاستيلاء على مدينة غزة واحتلالها في بداية الماضي.وكان من المتوقع أن تستغرق الخطة أشهرًا بدءًا بالإجلاء القسري لأكثر من مليون فلسطيني من مدينة غزة ومحيطها، لكن أصدر تعليمات للجيش بتقصير الجدول .وواجهت الخطة إدانة دولية ومعارضة داخلية، حيث حذّر رئيس أركان الجيش الفريق إيال زامير، من أنها ستعرض الرهائن المتبقين للخطر، وتضع حياة الجنود في خطر، وتؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة.(العربية)