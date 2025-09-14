Advertisement

عربي-دولي

"بينهما كراهية شديدة".. ترامب عن بوتين وزيلينسكي: لا يستطيعان التفاوض

Lebanon 24
14-09-2025 | 23:47
أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب انه يود إيقاف الحرب في أوكرانيا لكن الأمر يبدو صعبًا، معتبرا أن الكراهية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لا يمكن تصورها.
وأضاف في تصريحات صحفية بولاية نيوجرسي قبيل صعوده الطائرة اليوم الاثنين، إن بوتين وزيلينسكي لا يريدان التحدث إلى بعضهما البعض.

وانتقد أوروبا قائلًا إنها مستمرة في شراء النفط الروسي ولو بطرق غير مباشرة، وأن عليها أن تشدد عقوباتها على روسيا.

واعتبر ترامب أن العقوبات الأوروبية ضد روسيا "غير صارمة بما يكفي"، مؤكدا استعداده لفرض المزيد من العقوبات شريطة أن يشدد الأوروبيون إجراءاتهم لتتوافق مع خطواته.

وقال: "أوروبا تواصل شراء النفط من روسيا، وأنا لا أريدهم أن يشتروا النفط منها. العقوبات التي يفرضونها ليست صارمة بما يكفي، وأنا مستعد لفرض عقوبات، لكن سيتعين عليهم تشديد إجراءاتهم لتتوافق مع ما أقوم به".

وأضاف: "سواء تعلق الأمر بالغاز الطبيعي أو حتى السجائر، لا يهمني، ليس من المفترض أن يشتروا من روسيا، بينما نحن ننفق أموالاً طائلة على المساعدات".

وتابع ترامب: "نحن فقط نبيع الأسلحة لحلف شمال الأطلسي، وهذا أمر مذهل حقًا. بايدن أنفق 350 مليار دولار، أما أنا فلم أنفق شيئا، بل نربح المال. لكنني أريد أن أوقف القتل".

وأشار الرئيس الأميركي إلى أن "بعض الدول الأعضاء في الناتو تحصل على النفط الروسي بطرق غير مباشرة"، موضحا: "يبدو أنهم يشترون النفط عبر دولتين تقومان بإعادة بيعه، ليس جميع دول الحلف، بل دول مهمة جدًا فيه. وهذا ليس هو الاتفاق". (العربية)
 
