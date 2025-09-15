الداخلية العراقية: إنجاز أمني نوعي بالتعاون مع السعودية

Advertisement

أعلنت اليوم الأحد إلقاء القبض على اثنين من كبار تجار المخدرات الدوليين بعد تنسيق عالي المستوى بين والسعودية.وقال الناطق باسم وزارة الداخلية العراقية العقيد عباس البهادلي: " لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية سجلت انجازا جديدا بإشراف مباشر من عبد الأمير الشمري، بعد أن نجحت بالتعاون البناء وبفضل الجهود الكبيرة التي بذلها رجال مكافحة المخدرات السليمانية بالوصول إلى اثنين من كبار تجار المخدرات الدوليين".وأضاف أنه "من خلال العمل المستمر لمكافحة مخدرات السليمانية الذين واصلوا جمع المعلومات والمتابعة الدقيقة، كما جرى تنسيق عال مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات في ، مما مكن الاشقاء في من إلقاء القبض على المجرمين في المدينة المنورة وبحوزتهما 142 كغ من مادة الكريستال المخدرة السائلة مخبأة داخل عجلتهما ".وأكد البهادلي أن "هذه العملية تأتي تجسيدا للتعاون الأمني المشترك وتفعيلا لمذكرات التفاهم بين الأشقاء العرب فهي ليست الأولى فقد سبقتها عمليات نوعية مع وبقية التي تؤمن بان مصير شعوبها واحد ومن واجبها الوقوف صفا واحدا لمجابهة التحديات وفي مقدمتها آفة المخدرات". (روسيا اليوم)