28
o
بيروت
29
o
طرابلس
28
o
صور
27
o
جبيل
27
o
صيدا
29
o
جونية
28
o
النبطية
28
o
زحلة
29
o
بعلبك
16
o
بشري
24
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
الداخلية العراقية: إنجاز أمني نوعي بالتعاون مع السعودية
Lebanon 24
15-09-2025
|
00:05
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت
وزارة الداخلية
العراقية
اليوم الأحد إلقاء القبض على اثنين من كبار تجار المخدرات الدوليين بعد تنسيق عالي المستوى بين
العراق
والسعودية.
Advertisement
وقال الناطق باسم وزارة الداخلية العراقية العقيد عباس البهادلي: "
المديرية العامة
لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية سجلت انجازا جديدا بإشراف مباشر من
وزير الداخلية
عبد الأمير الشمري، بعد أن نجحت بالتعاون البناء وبفضل الجهود الكبيرة التي بذلها رجال مكافحة المخدرات السليمانية بالوصول إلى اثنين من كبار تجار المخدرات الدوليين".
وأضاف أنه "من خلال العمل المستمر لمكافحة مخدرات السليمانية الذين واصلوا جمع المعلومات والمتابعة الدقيقة، كما جرى تنسيق عال مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات في
السعودية
، مما مكن الاشقاء في
المملكة
من إلقاء القبض على المجرمين في المدينة المنورة وبحوزتهما 142 كغ من مادة الكريستال المخدرة السائلة مخبأة داخل عجلتهما ".
وأكد البهادلي أن "هذه العملية تأتي تجسيدا للتعاون الأمني المشترك وتفعيلا لمذكرات التفاهم بين الأشقاء العرب فهي ليست الأولى فقد سبقتها عمليات نوعية مع
المملكة العربية السعودية
وبقية
الدول العربية
التي تؤمن بان مصير شعوبها واحد ومن واجبها الوقوف صفا واحدا لمجابهة التحديات وفي مقدمتها آفة المخدرات". (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
عملية أمنية نوعية في لبنان.. ماذا كشفت؟
Lebanon 24
عملية أمنية نوعية في لبنان.. ماذا كشفت؟
15/09/2025 12:42:43
15/09/2025 12:42:43
Lebanon 24
Lebanon 24
حملة أمنية نوعية في طرابلس.. هذه تفاصيلها
Lebanon 24
حملة أمنية نوعية في طرابلس.. هذه تفاصيلها
15/09/2025 12:42:43
15/09/2025 12:42:43
Lebanon 24
Lebanon 24
الداخلية العراقية: قدمنا للجيش اللبناني معلومات أدت لتفكيك مصنع ضخم للكبتاغون بالبقاع
Lebanon 24
الداخلية العراقية: قدمنا للجيش اللبناني معلومات أدت لتفكيك مصنع ضخم للكبتاغون بالبقاع
15/09/2025 12:42:43
15/09/2025 12:42:43
Lebanon 24
Lebanon 24
الداخلية العراقية: لم نرصد أي حالة تسلل أو تهريب من الحدود السورية طيلة الفترة الماضية
Lebanon 24
الداخلية العراقية: لم نرصد أي حالة تسلل أو تهريب من الحدود السورية طيلة الفترة الماضية
15/09/2025 12:42:43
15/09/2025 12:42:43
Lebanon 24
Lebanon 24
المملكة العربية السعودية
المديرية العامة
وزارة الداخلية
الدول العربية
وزير الداخلية
روسيا اليوم
السعودية
تابع
قد يعجبك أيضاً
بعد العدوان الإسرائيلي.. هل تواصل قطر وساطتها في غزة؟
Lebanon 24
بعد العدوان الإسرائيلي.. هل تواصل قطر وساطتها في غزة؟
05:30 | 2025-09-15
15/09/2025 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قمة طارئة لزعماء الدول العربية والإسلامية في الدوحة.. هل ستتخذ إجراءات دبلوماسية ضد إسرائيل؟
Lebanon 24
قمة طارئة لزعماء الدول العربية والإسلامية في الدوحة.. هل ستتخذ إجراءات دبلوماسية ضد إسرائيل؟
04:54 | 2025-09-15
15/09/2025 04:54:08
Lebanon 24
Lebanon 24
مدفيديف يهدد: حرب شاملة إذا تدخل الناتو في أوكرانيا
Lebanon 24
مدفيديف يهدد: حرب شاملة إذا تدخل الناتو في أوكرانيا
04:49 | 2025-09-15
15/09/2025 04:49:59
Lebanon 24
Lebanon 24
بزشكيان: إسرائيل فوق القانون بدعم أميركي
Lebanon 24
بزشكيان: إسرائيل فوق القانون بدعم أميركي
04:12 | 2025-09-15
15/09/2025 04:12:09
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الدوحة.. هل ستستهدف إسرائيل قادة حماس في هذه الدول؟
Lebanon 24
بعد الدوحة.. هل ستستهدف إسرائيل قادة حماس في هذه الدول؟
03:30 | 2025-09-15
15/09/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
توتر في عشاء "التيار" في عكار بحضور عون وباسيل
Lebanon 24
توتر في عشاء "التيار" في عكار بحضور عون وباسيل
12:36 | 2025-09-14
14/09/2025 12:36:18
Lebanon 24
Lebanon 24
سوريّ اجتاز حاجز ضهر البيدر.. قوى الأمن طاردته وبعد توقيفه هذا ما تبيّن
Lebanon 24
سوريّ اجتاز حاجز ضهر البيدر.. قوى الأمن طاردته وبعد توقيفه هذا ما تبيّن
08:37 | 2025-09-14
14/09/2025 08:37:07
Lebanon 24
Lebanon 24
غيّرت مسارها... هذا ما ما جرى على متن طائرة لـ"الميدل ايست"
Lebanon 24
غيّرت مسارها... هذا ما ما جرى على متن طائرة لـ"الميدل ايست"
09:54 | 2025-09-14
14/09/2025 09:54:03
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير في إسرائيل من دولة تمتلك تاسع أقوى جيش في العالم: الهجوم عليها خطأ فادح
Lebanon 24
تحذير في إسرائيل من دولة تمتلك تاسع أقوى جيش في العالم: الهجوم عليها خطأ فادح
08:00 | 2025-09-14
14/09/2025 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا يجري داخل "حزب الله"؟ تقرير إسرائيلي يكشف
Lebanon 24
ماذا يجري داخل "حزب الله"؟ تقرير إسرائيلي يكشف
14:00 | 2025-09-14
14/09/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
05:30 | 2025-09-15
بعد العدوان الإسرائيلي.. هل تواصل قطر وساطتها في غزة؟
04:54 | 2025-09-15
قمة طارئة لزعماء الدول العربية والإسلامية في الدوحة.. هل ستتخذ إجراءات دبلوماسية ضد إسرائيل؟
04:49 | 2025-09-15
مدفيديف يهدد: حرب شاملة إذا تدخل الناتو في أوكرانيا
04:12 | 2025-09-15
بزشكيان: إسرائيل فوق القانون بدعم أميركي
03:30 | 2025-09-15
بعد الدوحة.. هل ستستهدف إسرائيل قادة حماس في هذه الدول؟
03:25 | 2025-09-15
موسكو: كييف تعمدت استفزاز رومانيا بمسيرة لاختلاق أزمة
فيديو
الإعلامية نضال الأحمدية تكشف: "فيروز ما معا مصاري".. ولهذا السبب توفي زياد الرحباني (فيديو)
Lebanon 24
الإعلامية نضال الأحمدية تكشف: "فيروز ما معا مصاري".. ولهذا السبب توفي زياد الرحباني (فيديو)
04:10 | 2025-09-15
15/09/2025 12:42:43
Lebanon 24
Lebanon 24
هل انفصلت دنيا سمير غانم عن زوجها الإعلامي الشهير؟ (فيديو)
Lebanon 24
هل انفصلت دنيا سمير غانم عن زوجها الإعلامي الشهير؟ (فيديو)
03:26 | 2025-09-15
15/09/2025 12:42:43
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: لبنان يتألق عالميا.. والعين على قطاع سيدرّ الملايين
Lebanon 24
بالفيديو: لبنان يتألق عالميا.. والعين على قطاع سيدرّ الملايين
15:49 | 2025-09-13
15/09/2025 12:42:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24