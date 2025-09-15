Advertisement

عربي-دولي

الداخلية العراقية: إنجاز أمني نوعي بالتعاون مع السعودية

Lebanon 24
15-09-2025 | 00:05
Doc-P-1416949-638935166817189611.jpg
Doc-P-1416949-638935166817189611.jpg photos 0
أعلنت وزارة الداخلية العراقية اليوم الأحد إلقاء القبض على اثنين من كبار تجار المخدرات الدوليين بعد تنسيق عالي المستوى بين العراق والسعودية.
وقال الناطق باسم وزارة الداخلية العراقية العقيد عباس البهادلي: "المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية سجلت انجازا جديدا بإشراف مباشر من وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، بعد أن نجحت بالتعاون البناء وبفضل الجهود الكبيرة التي بذلها رجال مكافحة المخدرات السليمانية بالوصول إلى اثنين من كبار تجار المخدرات الدوليين".

وأضاف أنه "من خلال العمل المستمر لمكافحة مخدرات السليمانية الذين واصلوا جمع المعلومات والمتابعة الدقيقة، كما جرى تنسيق عال مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات في السعودية، مما مكن الاشقاء في المملكة من إلقاء القبض على المجرمين في المدينة المنورة وبحوزتهما 142 كغ من مادة الكريستال المخدرة السائلة مخبأة داخل عجلتهما ".

وأكد البهادلي أن "هذه العملية تأتي تجسيدا للتعاون الأمني المشترك وتفعيلا لمذكرات التفاهم بين الأشقاء العرب فهي ليست الأولى فقد سبقتها عمليات نوعية مع المملكة العربية السعودية وبقية الدول العربية التي تؤمن بان مصير شعوبها واحد ومن واجبها الوقوف صفا واحدا لمجابهة التحديات وفي مقدمتها آفة المخدرات". (روسيا اليوم)
 
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24