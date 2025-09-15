28
روبيو يزور الحائط الغربي برفقة نتنياهو والسفير الأميركي
Lebanon 24
15-09-2025
|
00:35
A-
A+
زار
وزير الخارجية
الأمريكي، ماركو روبيو، الحائط
الغربي
في البلدة القديمة بالقدس بعد ظهر الأحد خلال زيارته إلى منطقة
الشرق الأوسط
بعد أيام قليلة من الغارة
الإسرائيلية
على قطر.
بعد دخول روبيو ساحة الحائط الغربي برفقة
رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين
نتنياهو
والسفير الأمريكي لدى
إسرائيل
مايك هاكابي، تلا حاخام صلاة من أجل
الولايات المتحدة
والرئيس
دونالد ترامب
.
وبعد أن وقف بجانب نتنياهو وهاكابي، أدى روبيو صلاة داخل الحائط الغربي، وهي عادة شائعة لدى زوار أقدس موقع للصلاة لدى اليهود.
من المقرر أن يلتقي روبيو بنتنياهو رسميًا الاثنين. ومن المتوقع أن يطرح الزعيم
الإسرائيلي
مع روبيو خطط حكومته المحتملة لضم
الضفة الغربية
، وفقًا لثلاثة مصادر إسرائيلية.
مساء الاثنين، من المقرر أن يحضر روبيو افتتاح طريق الحج في مدينة داود، وهو موقع أثري مثير للجدل في حي سلوان الفلسطيني في
القدس
الشرقية. افتتح السفير الأمريكي السابق لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، الحفريات للمرة الأولى، وقال إنها تُبرر قرار
ترامب
في كانون الأول 2017 بالاعتراف بالقدس عاصمةً لإسرائيل. (
CNN Arabic)
