روبيو يزور الحائط الغربي برفقة نتنياهو والسفير الأميركي

CNN Arabic)

زار الأمريكي، ماركو روبيو، الحائط في البلدة القديمة بالقدس بعد ظهر الأحد خلال زيارته إلى منطقة بعد أيام قليلة من الغارة على قطر.بعد دخول روبيو ساحة الحائط الغربي برفقة بنيامين والسفير الأمريكي لدى مايك هاكابي، تلا حاخام صلاة من أجل والرئيس .وبعد أن وقف بجانب نتنياهو وهاكابي، أدى روبيو صلاة داخل الحائط الغربي، وهي عادة شائعة لدى زوار أقدس موقع للصلاة لدى اليهود.من المقرر أن يلتقي روبيو بنتنياهو رسميًا الاثنين. ومن المتوقع أن يطرح الزعيم مع روبيو خطط حكومته المحتملة لضم ، وفقًا لثلاثة مصادر إسرائيلية.مساء الاثنين، من المقرر أن يحضر روبيو افتتاح طريق الحج في مدينة داود، وهو موقع أثري مثير للجدل في حي سلوان الفلسطيني في الشرقية. افتتح السفير الأمريكي السابق لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، الحفريات للمرة الأولى، وقال إنها تُبرر قرار في كانون الأول 2017 بالاعتراف بالقدس عاصمةً لإسرائيل. (