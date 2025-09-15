رئيس أكبر حزب معارض في تركيا يواجه دعوى قضائية قد تؤدي لإقالته

Advertisement

يواجه رئيس أكبر حزب معارض في ، أوزجور أوزيل، احتمال إقالته في دعوى قضائية اليوم الاثنين.وذكرت وكالة أنباء " " الرسمية أن المحاكمة في تتعلق بإلغاء في عام 2023. ويزعم أنه تم رشوة المندوبين للإدلاء بأصواتهم لصالح أوزيل. وتنفي قيادة هذه الادعاءات.ويخضع حزب الشعب الجمهوري لضغوط منذ شهور ويرى نفسه ضحية لحملة سياسية من قبل الحكومة.وحل أوزيل محل زعيم حزب الشعب الجمهوري السابق كمال كيليجدار الذي ظل في منصبه لفترة طويلة دون أن يحقق نجاحا على رأس الحزب قبل عامين.وقد أثمر ذلك بالنسبة لحزب الشعب الجمهوري في الانتخابات المحلية العام الماضي عندما حقق نجاحا مفاجئا وفاز بمعظم مناصب رؤساء البلديات في البلاد.ومنذ ذلك الحين، تم اعتقال العديد من رؤساء البلديات المعارضين في سياق تحقيقات الفساد، بمن فيهم عمدة . (العربية)