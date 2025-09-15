زيلينسكي يتحدث عن "نتائج جيدة"… فهل تتراجع روسيا ميدانياً؟

Advertisement

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مساء أمس الأحد، إن القوات تقدمت في المناطق الحدودية في منطقة سومي الشمالية، وهي منطقة حاولت القوات الروسية منذ أشهر أن تجد موطئ قدم لها فيها.كما نقل زيلينسكي، الذي كان يتحدث في خطابه المسائي المصور، عن الأوكراني قوله إن القوات الروسية تكبدت خسائر كبيرة في منطقتي دونيتسك وخاركيف على طول خط الممتد على مسافة 1000 كيلومتر.كان زيلينسكي يتحدث بعد أسبوع من التصريحات الروسية التي أكدت على ما وصفته بالمكاسب التي حققتها في منطقة دنيبروبيتروفسك.وقال زيلينسكي نقلا عن القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية الجنرال أولكسندر سيرسكي: "هناك نتائج جيدة في المناطق الحدودية في منطقة سومي. تواصل وحداتنا التقدم في اتجاه حدود الدولة الأوكرانية".ومنذ طرد القوات الأوكرانية من منطقة كورسك الروسية في وقت سابق من هذا العام، حاولت القوات الروسية إقامة ما يسميه منطقة عازلة في منطقة سومي.وتقصف بانتظام المدن الكبيرة، بما في ذلك مدينة سومي.وقال زيلينسكي إن القوات الروسية تكبدت خسائر ملحوظة بالقرب من كوبيانسك، وهي منطقة في منطقة خاركيف تتعرض لضغط روسي مستمر منذ أشهر.وأضاف: "نواصل العمل في اتجاه دوبروبيليا"، في إشارة إلى بلدة قريبة من بوكروفسك، إحدى النقاط المحورية في الحملة الروسية المستمرة طويلة في منطقة دونيتسك.وقال "من المهم أن يتصدى رجالنا للهجمات الروسية". (العربية)