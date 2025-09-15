Advertisement

عربي-دولي

زيلينسكي يتحدث عن "نتائج جيدة"… فهل تتراجع روسيا ميدانياً؟

Lebanon 24
15-09-2025 | 01:30
A-
A+

Doc-P-1416976-638935221824940202.png
Doc-P-1416976-638935221824940202.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مساء أمس الأحد، إن القوات الأوكرانية تقدمت في المناطق الحدودية في منطقة سومي الشمالية، وهي منطقة حاولت القوات الروسية منذ أشهر أن تجد موطئ قدم لها فيها.
Advertisement

كما نقل زيلينسكي، الذي كان يتحدث في خطابه المسائي المصور، عن قائد الجيش الأوكراني قوله إن القوات الروسية تكبدت خسائر كبيرة في منطقتي دونيتسك وخاركيف على طول خط الجبهة الممتد على مسافة 1000 كيلومتر.

كان زيلينسكي يتحدث بعد أسبوع من التصريحات الروسية التي أكدت على ما وصفته موسكو بالمكاسب التي حققتها في منطقة دنيبروبيتروفسك.

وقال زيلينسكي نقلا عن القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية الجنرال أولكسندر سيرسكي: "هناك نتائج جيدة في المناطق الحدودية في منطقة سومي. تواصل وحداتنا التقدم في اتجاه حدود الدولة الأوكرانية".

ومنذ طرد القوات الأوكرانية من منطقة كورسك الروسية في وقت سابق من هذا العام، حاولت القوات الروسية إقامة ما يسميه الكرملين منطقة عازلة في منطقة سومي.

وتقصف روسيا بانتظام المدن الكبيرة، بما في ذلك مدينة سومي.

وقال زيلينسكي إن القوات الروسية تكبدت خسائر ملحوظة بالقرب من كوبيانسك، وهي منطقة في شمال شرق منطقة خاركيف تتعرض لضغط روسي مستمر منذ أشهر.

وأضاف: "نواصل العمل في اتجاه دوبروبيليا"، في إشارة إلى بلدة قريبة من بوكروفسك، إحدى النقاط المحورية في الحملة الروسية المستمرة منذ فترة طويلة في منطقة دونيتسك.

وقال "من المهم أن يتصدى رجالنا للهجمات الروسية". (العربية)

مواضيع ذات صلة
الكرملين يقول إن لقاء بوتين زيلينسكي يجب أن يكون "مُعدًا له جيدًا"
lebanon 24
15/09/2025 12:43:39 Lebanon 24 Lebanon 24
الكرملين: محادثات بوتين والمبعوث الأميركي "جيدة وبنّاءة"
lebanon 24
15/09/2025 12:43:39 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلينسكي يلمّح لإمكانية "تبادلات متناسبة" مع روسيا بشرط احترام الدستور
lebanon 24
15/09/2025 12:43:39 Lebanon 24 Lebanon 24
وهاب يتحدث عن اختفاء شاب في "ظروف غامضة"!
lebanon 24
15/09/2025 12:43:39 Lebanon 24 Lebanon 24

قائد الجيش

الأوكرانية

الكرملين

منذ فترة

شمال شرق

الشمالي

الجبهة

الكرمل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:30 | 2025-09-15
04:54 | 2025-09-15
04:49 | 2025-09-15
04:12 | 2025-09-15
03:30 | 2025-09-15
03:25 | 2025-09-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24