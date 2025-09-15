Advertisement

عربي-دولي

مجاعة تهدد آلاف السكان في الفاشر مع استمرار الحصار وانقطاع الإمدادات

Lebanon 24
15-09-2025 | 01:43
أكدت مصادر طبية أن سكان مدينة الفاشر السودانية يقتاتون على علف الحيوانات بسبب المجاعة الناجمة عن المواجهات العسكرية في مناطق واسعة من البلاد.
نقلت صحيفة "نيويورك تايمز"، عن المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه وهو طبيب في أحد مستشفيات المدينة، قوله: "حتى نحن نأكل علف الحيوانات... لا يوجد شيء آخر".

يُذكر أن السكان يتناولون "الأمباز" - وهو علف مخصص للأبقار والحمير والإبل - لكن الصحيفة وصفت هذا القرار بأنه خطوة يائسة نظرا لتعرض هذا العلف للتلوث الفطري، خاصة في موسم الأمطار.

وذكر عاملون في مجال الإغاثة المحليين أن ما لا يقل عن 18 شخصاً لقوا حتفهم في الأسابيع الأخيرة متأثرين بتناولهم للأمباز.

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن قوافل الأمم المتحدة الغذائية تعجز منذ أكثر من عام عن إيصال الغذاء إلى مدينة الفاشر، بسبب تعرضها لهجمات عسكرية عند الاقتراب من المدينة. (روسيا اليوم)
