مجاعة تهدد آلاف السكان في الفاشر مع استمرار الحصار وانقطاع الإمدادات

أكدت مصادر طبية أن سكان مدينة السودانية يقتاتون على علف الحيوانات بسبب المجاعة الناجمة عن المواجهات العسكرية في مناطق واسعة من البلاد.نقلت صحيفة " تايمز"، عن المصدر الذي فضل عدم اسمه وهو طبيب في أحد مستشفيات المدينة، قوله: "حتى نحن نأكل علف الحيوانات... لا يوجد شيء آخر".يُذكر أن السكان يتناولون "الأمباز" - وهو علف مخصص للأبقار والحمير والإبل - لكن الصحيفة وصفت هذا القرار بأنه خطوة يائسة نظرا لتعرض هذا العلف للتلوث الفطري، خاصة في موسم الأمطار.وذكر عاملون في مجال الإغاثة المحليين أن ما لا يقل عن 18 شخصاً لقوا حتفهم في الأسابيع الأخيرة متأثرين بتناولهم للأمباز.وأشارت الصحيفة إلى أن قوافل الغذائية تعجز منذ أكثر من عام عن إيصال الغذاء إلى مدينة الفاشر، بسبب تعرضها لهجمات عسكرية عند الاقتراب من المدينة. (روسيا اليوم)