Advertisement

عربي-دولي

تحت التفتيش الإسرائيلي.. نصف مساعدات رفح فقط تصل إلى غزة

Lebanon 24
15-09-2025 | 02:43
A-
A+
Doc-P-1417006-638935260316988506.jpg
Doc-P-1417006-638935260316988506.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استأنفت إسرائيل فتح معبر كرم أبو سالم لاستقبال شاحنات المساعدات الإنسانية القادمة من معبر رفح من الجانب المصري، ضمن القافلة الـ37 التي أُرسلت إلى غزة.
Advertisement

وقد جرى إرسال ودخول شاحنات المساعدات الإنسانية والغذائية والإغاثية إلى غزة، وذلك وفقاً للآلية والاتفاق الجديد بين مصر وإسرائيل، وبرعاية أميركية، على أن يجري إرسال المساعدات الإنسانية من معبر رفح من الجانب المصري إلى معبر كرم أبو سالم من الجانب الإسرائيلي؛ وذلك لخضوع شاحنات المساعدات الإنسانية إلى التفتيش من قِبل السلطات الإسرائيلية في معبر كرم أبو سالم، ثم إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة عن طريق معبريْ زيكيم وكرم أبو سالم.

ويشهد دخول المساعدات تعنتاً إسرائيلياً في عمليات التدقيق والتفتيش لعدة ساعات للشاحنة الواحدة، مما أدى إلى إدخال نصف الكميات المرسَلة من مصر من معبر رفح.

ودخلت 50 شاحنة مساعدات إنسانية، ويجري تجهيز 180 شاحنة مساعدات إنسانية وطبية وغذائية وإغاثية وخيام؛ لإرسالها خلال اليوم، استعداداً لدخولها غزة ضمن القافلة الـ37. (الشرق الأوسط)
 
مواضيع ذات صلة
المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف يصل إلى مركز مساعدات في رفح بقطاع غزة
lebanon 24
15/09/2025 12:44:13 Lebanon 24 Lebanon 24
العربية: عبور 70 شاحنة مساعدات من معبر رفح تجاه غزة
lebanon 24
15/09/2025 12:44:13 Lebanon 24 Lebanon 24
قوافل مساعدات إنسانية عاجلة تعبر من مصر إلى غزة عبر معبر رفح
lebanon 24
15/09/2025 12:44:13 Lebanon 24 Lebanon 24
استعدادا لدخول غزة.. سفينة المساعدات الإماراتية تصل العريش
lebanon 24
15/09/2025 12:44:13 Lebanon 24 Lebanon 24

معبر كرم أبو سالم

كرم أبو سالم

الشرق الأوسط

الإسرائيلية

الإسرائيلي

إسرائيل

القادمة

من مصر

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:30 | 2025-09-15
04:54 | 2025-09-15
04:49 | 2025-09-15
04:12 | 2025-09-15
03:30 | 2025-09-15
03:25 | 2025-09-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24