تحت التفتيش الإسرائيلي.. نصف مساعدات رفح فقط تصل إلى غزة

استأنفت فتح لاستقبال شاحنات المساعدات الإنسانية من معبر من الجانب المصري، ضمن القافلة الـ37 التي أُرسلت إلى غزة.وقد جرى إرسال ودخول شاحنات المساعدات الإنسانية والغذائية والإغاثية إلى غزة، وذلك وفقاً للآلية والاتفاق الجديد بين مصر وإسرائيل، وبرعاية أميركية، على أن يجري إرسال المساعدات الإنسانية من معبر رفح من الجانب المصري إلى معبر من الجانب ؛ وذلك لخضوع شاحنات المساعدات الإنسانية إلى التفتيش من قِبل السلطات في معبر كرم أبو سالم، ثم إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة عن طريق معبريْ زيكيم وكرم أبو سالم.ويشهد دخول المساعدات تعنتاً إسرائيلياً في عمليات التدقيق والتفتيش لعدة ساعات للشاحنة الواحدة، مما أدى إلى إدخال نصف الكميات المرسَلة من معبر رفح.ودخلت 50 شاحنة مساعدات إنسانية، ويجري تجهيز 180 شاحنة مساعدات إنسانية وطبية وغذائية وإغاثية وخيام؛ لإرسالها خلال اليوم، استعداداً لدخولها غزة ضمن القافلة الـ37. (الشرق الأوسط)