28
o
بيروت
29
o
طرابلس
28
o
صور
27
o
جبيل
27
o
صيدا
29
o
جونية
28
o
النبطية
28
o
زحلة
29
o
بعلبك
16
o
بشري
24
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
تحت التفتيش الإسرائيلي.. نصف مساعدات رفح فقط تصل إلى غزة
Lebanon 24
15-09-2025
|
02:43
A-
A+
photos
0
A+
A-
استأنفت
إسرائيل
فتح
معبر كرم أبو سالم
لاستقبال شاحنات المساعدات الإنسانية
القادمة
من معبر
رفح
من الجانب المصري، ضمن القافلة الـ37 التي أُرسلت إلى غزة.
Advertisement
وقد جرى إرسال ودخول شاحنات المساعدات الإنسانية والغذائية والإغاثية إلى غزة، وذلك وفقاً للآلية والاتفاق الجديد بين مصر وإسرائيل، وبرعاية أميركية، على أن يجري إرسال المساعدات الإنسانية من معبر رفح من الجانب المصري إلى معبر
كرم أبو سالم
من الجانب
الإسرائيلي
؛ وذلك لخضوع شاحنات المساعدات الإنسانية إلى التفتيش من قِبل السلطات
الإسرائيلية
في معبر كرم أبو سالم، ثم إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة عن طريق معبريْ زيكيم وكرم أبو سالم.
ويشهد دخول المساعدات تعنتاً إسرائيلياً في عمليات التدقيق والتفتيش لعدة ساعات للشاحنة الواحدة، مما أدى إلى إدخال نصف الكميات المرسَلة
من مصر
من معبر رفح.
ودخلت 50 شاحنة مساعدات إنسانية، ويجري تجهيز 180 شاحنة مساعدات إنسانية وطبية وغذائية وإغاثية وخيام؛ لإرسالها خلال اليوم، استعداداً لدخولها غزة ضمن القافلة الـ37. (الشرق الأوسط)
مواضيع ذات صلة
المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف يصل إلى مركز مساعدات في رفح بقطاع غزة
Lebanon 24
المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف يصل إلى مركز مساعدات في رفح بقطاع غزة
15/09/2025 12:44:13
15/09/2025 12:44:13
Lebanon 24
Lebanon 24
العربية: عبور 70 شاحنة مساعدات من معبر رفح تجاه غزة
Lebanon 24
العربية: عبور 70 شاحنة مساعدات من معبر رفح تجاه غزة
15/09/2025 12:44:13
15/09/2025 12:44:13
Lebanon 24
Lebanon 24
قوافل مساعدات إنسانية عاجلة تعبر من مصر إلى غزة عبر معبر رفح
Lebanon 24
قوافل مساعدات إنسانية عاجلة تعبر من مصر إلى غزة عبر معبر رفح
15/09/2025 12:44:13
15/09/2025 12:44:13
Lebanon 24
Lebanon 24
استعدادا لدخول غزة.. سفينة المساعدات الإماراتية تصل العريش
Lebanon 24
استعدادا لدخول غزة.. سفينة المساعدات الإماراتية تصل العريش
15/09/2025 12:44:13
15/09/2025 12:44:13
Lebanon 24
Lebanon 24
معبر كرم أبو سالم
كرم أبو سالم
الشرق الأوسط
الإسرائيلية
الإسرائيلي
إسرائيل
القادمة
من مصر
تابع
قد يعجبك أيضاً
بعد العدوان الإسرائيلي.. هل تواصل قطر وساطتها في غزة؟
Lebanon 24
بعد العدوان الإسرائيلي.. هل تواصل قطر وساطتها في غزة؟
05:30 | 2025-09-15
15/09/2025 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قمة طارئة لزعماء الدول العربية والإسلامية في الدوحة.. هل ستتخذ إجراءات دبلوماسية ضد إسرائيل؟
Lebanon 24
قمة طارئة لزعماء الدول العربية والإسلامية في الدوحة.. هل ستتخذ إجراءات دبلوماسية ضد إسرائيل؟
04:54 | 2025-09-15
15/09/2025 04:54:08
Lebanon 24
Lebanon 24
مدفيديف يهدد: حرب شاملة إذا تدخل الناتو في أوكرانيا
Lebanon 24
مدفيديف يهدد: حرب شاملة إذا تدخل الناتو في أوكرانيا
04:49 | 2025-09-15
15/09/2025 04:49:59
Lebanon 24
Lebanon 24
بزشكيان: إسرائيل فوق القانون بدعم أميركي
Lebanon 24
بزشكيان: إسرائيل فوق القانون بدعم أميركي
04:12 | 2025-09-15
15/09/2025 04:12:09
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الدوحة.. هل ستستهدف إسرائيل قادة حماس في هذه الدول؟
Lebanon 24
بعد الدوحة.. هل ستستهدف إسرائيل قادة حماس في هذه الدول؟
03:30 | 2025-09-15
15/09/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
توتر في عشاء "التيار" في عكار بحضور عون وباسيل
Lebanon 24
توتر في عشاء "التيار" في عكار بحضور عون وباسيل
12:36 | 2025-09-14
14/09/2025 12:36:18
Lebanon 24
Lebanon 24
سوريّ اجتاز حاجز ضهر البيدر.. قوى الأمن طاردته وبعد توقيفه هذا ما تبيّن
Lebanon 24
سوريّ اجتاز حاجز ضهر البيدر.. قوى الأمن طاردته وبعد توقيفه هذا ما تبيّن
08:37 | 2025-09-14
14/09/2025 08:37:07
Lebanon 24
Lebanon 24
غيّرت مسارها... هذا ما ما جرى على متن طائرة لـ"الميدل ايست"
Lebanon 24
غيّرت مسارها... هذا ما ما جرى على متن طائرة لـ"الميدل ايست"
09:54 | 2025-09-14
14/09/2025 09:54:03
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير في إسرائيل من دولة تمتلك تاسع أقوى جيش في العالم: الهجوم عليها خطأ فادح
Lebanon 24
تحذير في إسرائيل من دولة تمتلك تاسع أقوى جيش في العالم: الهجوم عليها خطأ فادح
08:00 | 2025-09-14
14/09/2025 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا يجري داخل "حزب الله"؟ تقرير إسرائيلي يكشف
Lebanon 24
ماذا يجري داخل "حزب الله"؟ تقرير إسرائيلي يكشف
14:00 | 2025-09-14
14/09/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
05:30 | 2025-09-15
بعد العدوان الإسرائيلي.. هل تواصل قطر وساطتها في غزة؟
04:54 | 2025-09-15
قمة طارئة لزعماء الدول العربية والإسلامية في الدوحة.. هل ستتخذ إجراءات دبلوماسية ضد إسرائيل؟
04:49 | 2025-09-15
مدفيديف يهدد: حرب شاملة إذا تدخل الناتو في أوكرانيا
04:12 | 2025-09-15
بزشكيان: إسرائيل فوق القانون بدعم أميركي
03:30 | 2025-09-15
بعد الدوحة.. هل ستستهدف إسرائيل قادة حماس في هذه الدول؟
03:25 | 2025-09-15
موسكو: كييف تعمدت استفزاز رومانيا بمسيرة لاختلاق أزمة
فيديو
الإعلامية نضال الأحمدية تكشف: "فيروز ما معا مصاري".. ولهذا السبب توفي زياد الرحباني (فيديو)
Lebanon 24
الإعلامية نضال الأحمدية تكشف: "فيروز ما معا مصاري".. ولهذا السبب توفي زياد الرحباني (فيديو)
04:10 | 2025-09-15
15/09/2025 12:44:13
Lebanon 24
Lebanon 24
هل انفصلت دنيا سمير غانم عن زوجها الإعلامي الشهير؟ (فيديو)
Lebanon 24
هل انفصلت دنيا سمير غانم عن زوجها الإعلامي الشهير؟ (فيديو)
03:26 | 2025-09-15
15/09/2025 12:44:13
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: لبنان يتألق عالميا.. والعين على قطاع سيدرّ الملايين
Lebanon 24
بالفيديو: لبنان يتألق عالميا.. والعين على قطاع سيدرّ الملايين
15:49 | 2025-09-13
15/09/2025 12:44:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24