موسكو: كييف تعمدت استفزاز رومانيا بمسيرة لاختلاق أزمة

وصفت في بوخارست اختراق مسيّرة الأجواء الرومانية بـ"استفزاز" من جانب ، وذلك بعد استدعاء إلى الرومانية أمس بسبب الحادث.وخلال اللقاء، وصف السفير ليباييف احتجاج رومانيا على خرق مسيرة أجواءها خلال هجوم على أوكرانيا، بأنّ "لا أساس له من الصحة"، وفقا لبيان أصدرته السفارة ليلا .أضاف : "أنّ جميع الحقائق تحمل على الاعتقاد بأن هذا كان بالفعل استفزازا متعمّدا من جانب نظام ". (الوكالة الوطنية)