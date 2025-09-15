28
عربي-دولي
موسكو: كييف تعمدت استفزاز رومانيا بمسيرة لاختلاق أزمة
Lebanon 24
15-09-2025
|
03:25
A-
A+
وصفت
السفارة الروسية
في بوخارست اختراق مسيّرة الأجواء الرومانية بـ"استفزاز" من جانب
أوكرانيا
، وذلك بعد استدعاء
السفير الروسي
إلى
وزارة الخارجية
الرومانية أمس بسبب الحادث.
وخلال اللقاء، وصف السفير
فلاديمير
ليباييف احتجاج رومانيا على خرق مسيرة
روسيا
أجواءها خلال هجوم على أوكرانيا، بأنّ "لا أساس له من الصحة"، وفقا لبيان أصدرته السفارة ليلا .
أضاف : "أنّ جميع الحقائق تحمل على الاعتقاد بأن هذا كان بالفعل استفزازا متعمّدا من جانب نظام
كييف
". (الوكالة الوطنية)
