Advertisement

عربي-دولي

بزشكيان: إسرائيل فوق القانون بدعم أميركي

Lebanon 24
15-09-2025 | 04:12
A-
A+

Doc-P-1417053-638935317278732242.jpg
Doc-P-1417053-638935317278732242.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
حث الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الدول الإسلامية على قطع علاقاتها مع إسرائيل، وذلك قبيل انعقاد قمة طارئة في قطر لبحث الرد على الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف الأسبوع الماضي مسؤولين من حركة حماس في الدوحة.
Advertisement

وقال بزشكيان قبل مغادرته إلى العاصمة القطرية، الإثنين: "بإمكان الدول الإسلامية أن تقطع علاقاتها مع هذا الكيان الزائف وتحافظ على وحدتها وتماسكها قدر الإمكان".

وأعرب الرئيس الإيراني عن أمله في أن "تتوصل القمة إلى نتيجة" بشأن إجراءات ضد إسرائيل.

واعتبر بزشكيان أن إسرائيل "لا تعترف بأي إطار قانوني دولي ولا تحترم القوانين"، مضيفا أنها "اعتدت على عدد من الدول الإسلامية في المنطقة".

وأشار إلى أن إسرائيل "تفعل ما تشاء بدعم من الولايات المتحدة وعدد من الدول الغربية"، محذرا من أن استمرار هذا الدعم يهدد الأمنين الإقليمي والدولي.
مواضيع ذات صلة
مندوب الجزائر في مجلس الأمن: إسرائيل تتصرف وكأنها فوق القانون
lebanon 24
15/09/2025 12:44:33 Lebanon 24 Lebanon 24
السوداني للعشائر العراقية: لدعم سلطة القانون ورفض السلاح غير الشرعي
lebanon 24
15/09/2025 12:44:33 Lebanon 24 Lebanon 24
المنتدى المدني.. لدعم تطبيق قانون المفقودين والمخفيين قسرًا
lebanon 24
15/09/2025 12:44:33 Lebanon 24 Lebanon 24
مندوب سلوفينيا بمجلس الأمن: لا أحد فوق القانون مهما شعر بالقوة
lebanon 24
15/09/2025 12:44:33 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

الدول الإسلامية

الإسرائيلي

الإيراني

إسرائيل

القطرية

إسلامي

القطري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:30 | 2025-09-15
04:54 | 2025-09-15
04:49 | 2025-09-15
03:30 | 2025-09-15
03:25 | 2025-09-15
03:11 | 2025-09-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24