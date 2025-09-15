بزشكيان: إسرائيل فوق القانون بدعم أميركي

Advertisement

حث الرئيس مسعود بزشكيان على قطع علاقاتها مع ، وذلك قبيل انعقاد قمة طارئة في قطر لبحث الرد على الهجوم الذي استهدف الأسبوع الماضي مسؤولين من حركة في الدوحة.وقال بزشكيان قبل مغادرته إلى العاصمة ، الإثنين: "بإمكان الدول الإسلامية أن تقطع علاقاتها مع هذا الكيان الزائف وتحافظ على وحدتها وتماسكها قدر الإمكان".وأعرب الرئيس الإيراني عن أمله في أن "تتوصل القمة إلى نتيجة" بشأن إجراءات ضد إسرائيل.واعتبر بزشكيان أن إسرائيل "لا تعترف بأي إطار قانوني دولي ولا تحترم القوانين"، مضيفا أنها "اعتدت على عدد من الدول الإسلامية في المنطقة".وأشار إلى أن إسرائيل "تفعل ما تشاء بدعم من وعدد من الدول الغربية"، محذرا من أن استمرار هذا الدعم يهدد الأمنين الإقليمي والدولي.