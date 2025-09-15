في إسرائيل.. الشرطة تدهم مكتب "وزيرة"!

داهمت ، صباح الإثنين، مكتب وزيرة المساواة الاجتماعية ماي غولان، في إطار تحقيق موسع بشبهات فساد مالي وإداري.

واعتلقت وحدات جرائم الاحتيال مُحامياً معروفاً يشتبه بتلقيه رشاوى وتورطه بغسل أموال، كما فتشت منازل مقربين من ، عثر في أحدها على مختبر لتصنيع المخدرات.





وقالت القناة 12 إن الشرطة استدعت الوزيرة للتحقيق، وأشارت إلى أن غولان، وهي من الحاكم الذي يتزعمه رئيس الوزراء ، أعلنت موافقتها على الحضور للاستجواب بعد ظهر الإثنين.





التحقيقات، التي بدأت منذ أشهر، تتناول شبهات تتعلق بـ"استلام أموال عامة بطرق احتيالية، وتوظيف وهمي، واستخدام منظمات غير ربحية كغطاء لصرف الأموال بشكل غير قانوني".





وتواجه غولان اتهامات بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، على خلفية مزاعم بتعيينات وهمية وتبرعات مشبوهة لصالح منظمة أسستها، إضافة إلى استغلال موارد الدولة لأغراض شخصية.





وكانت الوزيرة نفت جميع الاتهامات، ووصفت التسجيلات التي نشرتها بأنها "مزورة".