الرئيس الجزائري: العدوان على قطر اعتداء على الأمة

Lebanon 24
15-09-2025 | 11:44
وجّه الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، رسالة إلى القمة العربية الإسلامية الطارئة المنعقدة في الدوحة، أكد فيها أن الاحتلال الإسرائيلي لا يتصور أمنه إلا على حساب أمن الآخرين، معتبرًا أن سياساته العدوانية تشكّل أكبر خطر على السلم والأمن إقليميًا ودوليًا.
وشدّد الرئيس الجزائري على ضرورة تحويل الوعي الدولي المتنامي تجاه جرائم الاحتلال إلى إجراءات حاسمة تفرض محاسبة المحتل ووقف اعتداءاته المستمرة.

وأشار في كلمته إلى أن العدوان الإسرائيلي السافر على دولة قطر لا يمس سيادتها فقط، بل يُعدّ اعتداءً على الأمة العربية والإسلامية بأسرها، داعيًا إلى موقف موحد وجاد لمواجهة هذه التحديات وحماية الأمن الجماعي.
