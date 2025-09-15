الرئيس الجزائري: العدوان على قطر اعتداء على الأمة

Advertisement

وجّه الرئيس ، ، رسالة إلى الإسلامية الطارئة المنعقدة في ، أكد فيها أن لا يتصور أمنه إلا على حساب أمن الآخرين، معتبرًا أن سياساته العدوانية تشكّل أكبر خطر على السلم والأمن إقليميًا ودوليًا.وشدّد الرئيس الجزائري على ضرورة تحويل الوعي الدولي المتنامي تجاه جرائم الاحتلال إلى إجراءات حاسمة تفرض محاسبة المحتل ووقف اعتداءاته المستمرة.وأشار في كلمته إلى أن العدوان الإسرائيلي السافر على لا يمس سيادتها فقط، بل يُعدّ اعتداءً على الأمة العربية والإسلامية بأسرها، داعيًا إلى موقف موحد وجاد لمواجهة هذه التحديات وحماية الأمن الجماعي.