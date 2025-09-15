Advertisement

إندونيسيا تدين العدوان الإسرائيلي على قطر وتثمن جهود الوساطة القطرية

15-09-2025 | 11:52
أصدر وزير خارجية إندونيسيا تصريحات حازمة حول العدوان الإسرائيلي على قطر، مؤكداً أنه غير مقبول ويمثل انتهاكات صارخة للقانون الدولي. وأوضح الوزير أن هذا العدوان ليس مجرد اعتداء على سيادة قطر فحسب، بل يشكّل تهديداً للسلم والأمن الدوليين ويعرقل الحوار والتفاوض في المنطقة.
كما شدد على ضرورة أن تُخرج القمة العربية والإسلامية الملتقى اليوم برد جماعي، يعكس رفض الدول العربية والإسلامية للأعمال العدوانية الإسرائيلية، ويؤكد تضامن المجتمع الدولي مع دولة قطر في هذه الأزمة.

وفي الوقت نفسه، أشاد الوزير بالجهود القطرية الوساطة والدبلوماسية البناءة، مؤكدًا أنها تستحق الثناء والتقدير لدورها في الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.

تأتي هذه التصريحات لتؤكد موقف إندونيسيا الثابت الداعم للحقوق العربية والإسلامية، ولتعكس موقفًا دوليًا متناميًا ضد الإجراءات الإسرائيلية العدوانية.
