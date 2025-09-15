إندونيسيا تدين العدوان الإسرائيلي على قطر وتثمن جهود الوساطة القطرية

Advertisement

أصدر وزير خارجية إندونيسيا تصريحات حازمة حول العدوان على قطر، مؤكداً أنه غير مقبول ويمثل انتهاكات صارخة للقانون الدولي. وأوضح الوزير أن هذا العدوان ليس مجرد اعتداء على سيادة قطر فحسب، بل يشكّل تهديداً للسلم والأمن الدوليين ويعرقل الحوار والتفاوض في المنطقة.كما شدد على ضرورة أن تُخرج القمة العربية والإسلامية الملتقى اليوم برد جماعي، يعكس رفض والإسلامية للأعمال العدوانية ، ويؤكد تضامن مع دولة قطر في هذه الأزمة.وفي الوقت نفسه، أشاد الوزير بالجهود الوساطة والدبلوماسية البناءة، مؤكدًا أنها تستحق الثناء والتقدير لدورها في الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.تأتي هذه التصريحات لتؤكد موقف إندونيسيا الثابت الداعم للحقوق العربية والإسلامية، ولتعكس موقفًا دوليًا متناميًا ضد الإجراءات الإسرائيلية العدوانية.