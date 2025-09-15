Advertisement

عربي-دولي

على هامش أعمال القمّة العربية-الإسلامية في قطر.. هذا ما أكّده الرئيس عون لنظيره الإيراني

Lebanon 24
15-09-2025 | 11:34
A-
A+
Doc-P-1417291-638935597742836595.jpeg
Doc-P-1417291-638935597742836595.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكّد رئيس الجمهورية جوزيف عون، على هامش أعمال القمّة العربية-الإسلامية في قطر، للرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، حرص لبنان على إقامة علاقات متينة مع إيران تقوم على أسس الاحترام المتبادل، والصراحة، وعدم التدخّل في الشؤون الداخلية، بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين.
Advertisement

من جانبه، شدّد الرئيس الإيراني على التزام بلاده بمبدأ عدم التدخّل في شؤون الدول الأخرى.
مواضيع ذات صلة
ولي العهد السعودي يلتقي الرئيس الإيراني على هامش القمة العربية الإسلامية الطارئة
lebanon 24
16/09/2025 01:46:12 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس السوري أحمد الشرع يلتقي أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على هامش أعمال القمة العربية الإسلامية الطارئة المنعقدة في العاصمة القطرية الدوحة
lebanon 24
16/09/2025 01:46:12 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون توجه إلى قطر ليترأس وفد لبنان إلى مؤتمر القمة العربية الإسلامية الطارئة
lebanon 24
16/09/2025 01:46:12 Lebanon 24 Lebanon 24
انطلاق أعمال القمة العربية الإسلامية الطارئة في العاصمة القطرية الدوحة لبحث الهجوم الإسرائيلي على قطر
lebanon 24
16/09/2025 01:46:12 Lebanon 24 Lebanon 24

الرئيس الإيراني

الشؤون الداخلية

الرئيس عون

الإيراني

الجمهوري

رئيس عون

الإسلام

جمهورية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:28 | 2025-09-15
16:36 | 2025-09-15
16:03 | 2025-09-15
15:57 | 2025-09-15
15:47 | 2025-09-15
15:39 | 2025-09-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24