الآن... الجيش الإسرائيلي يشن هجومًا واسعًا على غزة

وتشهد مدينة غزة في هذه الأثناء هجوما إسرائيليا واسع النطاق، تركز في مناطق وشمال غرب المدينة، وسط قصف مدفعي كثيف ونيران برية مصحوبة بقنابل مضيئة.من جانبها، ذكرت في الجيش الإسرائيلي أن ما يجري هو بداية عملية قوية متواصلة تشمل نيرانًا متنوعة ضد أهداف وُصفت بـ"الإرهابية"، وسط استعدادات متواصلة لتنفيذ خطة أوسع قد تشمل احتلال مدينة غزة.في هذه المرحلة، يتركز القصف على شمال القطاع وداخل المدينة، إلا أن التقديرات تشير إلى احتمال توسع العمليات لتشمل مناطق إضافية خلال الساعات المقبلة.