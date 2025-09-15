Advertisement

عربي-دولي

الآن... الجيش الإسرائيلي يشن هجومًا واسعًا على غزة

Lebanon 24
15-09-2025 | 15:24
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي يشن الآن هجوما كبيرا وواسعا على مدينة غزة.
وتشهد مدينة غزة في هذه الأثناء هجوما إسرائيليا واسع النطاق، تركز في مناطق شمال شرق وشمال غرب المدينة، وسط قصف مدفعي كثيف ونيران برية مصحوبة بقنابل مضيئة.


من جانبها، ذكرت شعبة العمليات في الجيش الإسرائيلي أن ما يجري هو بداية عملية قوية متواصلة تشمل نيرانًا متنوعة ضد أهداف وُصفت بـ"الإرهابية"، وسط استعدادات متواصلة لتنفيذ خطة أوسع قد تشمل احتلال مدينة غزة.


في هذه المرحلة، يتركز القصف على شمال القطاع وداخل المدينة، إلا أن التقديرات الإسرائيلية تشير إلى احتمال توسع العمليات لتشمل مناطق إضافية خلال الساعات المقبلة.
