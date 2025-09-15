Advertisement

عربي-دولي

بولندا تسقط مسيّرة اخترقت أجواءها وحلقت فوق مبانٍ حكومية وقصر الرئاسة

Lebanon 24
15-09-2025 | 15:47
A-
A+

Doc-P-1417407-638935736506676690.jpg
Doc-P-1417407-638935736506676690.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن رئيس وزراء بولندا دونالد توسك عبر حسابه على منصة "إكس"، أن جهاز حماية الدولة حيد طائرة مسيرة حلقت فوق مواقع حكومية حساسة، وقصر الرئاسة وسط تنامي التوتر في المنطقة بعد انتهاكات وقعت في الآونة الأخيرة للمجال الجوي.
Advertisement


وأوضح توسك أن السلطات اعتقلت شخصين من روسيا البيضاء فيما يتعلق بالواقعة، وأن الشرطة تحقق في ملابساتها.


وكانت بولندا قد شهدت ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء الماضي اختراق 19 طائرة مسيرة روسية لأجوائها، في أول حادث من هذا النوع منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في شباط 2022.
مواضيع ذات صلة
أميركا: اختراق مسيّرات روسية أجواء بولندا لا يساعد في جهود إنهاء حرب أوكرانيا
lebanon 24
16/09/2025 01:48:25 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: روسيا اخترقت أجواء بولندا والناتو يراقب
lebanon 24
16/09/2025 01:48:25 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية بولندا: أسقطنا الطائرات المسيرة الروسية التي اخترقت الأجواء الجوية البولندية وهددت حياة المدنيين بالمنطقة الشرقية
lebanon 24
16/09/2025 01:48:25 Lebanon 24 Lebanon 24
تحليق طائرة مسيّرة على علو منخفض فوق أجواء منطقة الزهراني ومحيطها (الوكالة الوطنية)
lebanon 24
16/09/2025 01:48:25 Lebanon 24 Lebanon 24

روسيا البيضاء

حماية الدولة

قصر الرئاسة

أوكرانيا

الدولة ح

دونالد

بولندا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:28 | 2025-09-15
16:36 | 2025-09-15
16:03 | 2025-09-15
15:57 | 2025-09-15
15:39 | 2025-09-15
15:30 | 2025-09-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24