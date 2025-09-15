بولندا تسقط مسيّرة اخترقت أجواءها وحلقت فوق مبانٍ حكومية وقصر الرئاسة

Advertisement

وأوضح توسك أن السلطات اعتقلت شخصين من فيما يتعلق بالواقعة، وأن الشرطة تحقق في ملابساتها.وكانت قد شهدت ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء الماضي اختراق 19 طائرة مسيرة روسية لأجوائها، في أول حادث من هذا النوع منذ بدء العملية العسكرية الروسية في في شباط 2022.