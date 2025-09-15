27
عربي-دولي
إيران والدولية للطاقة الذرية.. اتفاق على استئناف التفتيش النووي
Lebanon 24
15-09-2025
|
16:03
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال
المدير العام
للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، في افتتاح الجمعية العامة للوكالة في فيينا، إن الوقت حان لتطبيق الاتفاق مع
إيران
لاستئناف عمليات التفتيش على المنشآت النووية. وأوضح أن هذه الخطوة تمثل مؤشرا إيجابيا لإمكانية التوصل إلى تفاهمات مستقبلية.
وأعلن غروسي أن إطار التعاون الجديد يشمل جميع المنشآت والبنى التحتية النووية
الإيرانية
، مع ضرورة الإبلاغ عن أي منشآت تعرضت لهجوم، بما في ذلك المواد النووية الموجودة فيها.
من جهته
، أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد
إسلامي
، أن القانون الذي أقره
البرلمان
بعد الهجمات
الإسرائيلية
على منشآت إيران لا يمثل انسحابًا من معاهدة حظر الانتشار
النووي
، وأن التعاون مع الوكالة سيستمر بعد معالجة المخاوف الأمنية الإيرانية.
في المقابل، شدد
وزير الطاقة
الأميركي، كريس رايت، على ضرورة تفكيك برنامج إيران لتخصيب اليورانيوم بالكامل، مؤكدًا أن هذا يشمل جميع قدرات التخصيب وإعادة المعالجة لضمان عدم التوجه نحو الأسلحة النووية.
ويأتي هذا الاتفاق بعد هجمات إسرائيلية على منشآت نووية إيرانية في حزيران، تسببت في تصاعد التوتر بين طهران وتل أبيب، ودفعت
الولايات المتحدة
للتدخل العسكري، ما أدى إلى موجة من القصف المتبادل بالصواريخ والمسيّرات.
