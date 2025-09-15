إيران والدولية للطاقة الذرية.. اتفاق على استئناف التفتيش النووي

Advertisement

قال للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، في افتتاح الجمعية العامة للوكالة في فيينا، إن الوقت حان لتطبيق الاتفاق مع لاستئناف عمليات التفتيش على المنشآت النووية. وأوضح أن هذه الخطوة تمثل مؤشرا إيجابيا لإمكانية التوصل إلى تفاهمات مستقبلية.وأعلن غروسي أن إطار التعاون الجديد يشمل جميع المنشآت والبنى التحتية النووية ، مع ضرورة الإبلاغ عن أي منشآت تعرضت لهجوم، بما في ذلك المواد النووية الموجودة فيها.، أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد ، أن القانون الذي أقره بعد الهجمات على منشآت إيران لا يمثل انسحابًا من معاهدة حظر الانتشار ، وأن التعاون مع الوكالة سيستمر بعد معالجة المخاوف الأمنية الإيرانية.في المقابل، شدد الأميركي، كريس رايت، على ضرورة تفكيك برنامج إيران لتخصيب اليورانيوم بالكامل، مؤكدًا أن هذا يشمل جميع قدرات التخصيب وإعادة المعالجة لضمان عدم التوجه نحو الأسلحة النووية.ويأتي هذا الاتفاق بعد هجمات إسرائيلية على منشآت نووية إيرانية في حزيران، تسببت في تصاعد التوتر بين طهران وتل أبيب، ودفعت للتدخل العسكري، ما أدى إلى موجة من القصف المتبادل بالصواريخ والمسيّرات.