ترامب: نتنياهو لن يوجّه ضربة لقطر

أكّد الرئيس الأميركي أن " لن يوجّه ضربة لقطر وهي حليف رائع".

Advertisement

وقال: "قرأت للتو تقريراً يفيد بأن نقلت الرهائن إلى سطح الأرض لاستخدامهم دروعاً بشرية ضد الهجوم البري ".

وتابع: "آمل أن يدرك قادة حماس ما سيواجهونه إذا أقدموا على فعل ذلك وأطالبهم بإطلاق سراح جميع الرهائن الآن".

وأضاف: "لم يقم نتنياهو بالحديث إليّ ليخبرني بنيتهم توجيه ضربة إلى قادة حماس في قطر".