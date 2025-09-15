27
o
بيروت
25
o
طرابلس
24
o
صور
24
o
جبيل
24
o
صيدا
24
o
جونية
22
o
النبطية
17
o
زحلة
18
o
بعلبك
13
o
بشري
18
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
ترامب: نتنياهو لن يوجّه ضربة لقطر
Lebanon 24
15-09-2025
|
18:28
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكّد الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
أن "
نتنياهو
لن يوجّه ضربة لقطر وهي حليف رائع".
Advertisement
وقال: "قرأت للتو تقريراً يفيد بأن
حماس
نقلت الرهائن إلى سطح الأرض لاستخدامهم دروعاً بشرية ضد الهجوم البري
الإسرائيلي
".
وتابع: "آمل أن يدرك قادة حماس ما سيواجهونه إذا أقدموا على فعل ذلك وأطالبهم بإطلاق سراح جميع الرهائن الآن".
وأضاف: "لم يقم نتنياهو بالحديث إليّ ليخبرني بنيتهم توجيه ضربة إلى قادة حماس في قطر".
مواضيع ذات صلة
ترامب: نتنياهو لن يوجّه ضربة لقطر وهي حليف رائع
Lebanon 24
ترامب: نتنياهو لن يوجّه ضربة لقطر وهي حليف رائع
16/09/2025 04:59:54
16/09/2025 04:59:54
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد هجوم الدوحة.. نتنياهو يوجه رسالة لقطر
Lebanon 24
بعد هجوم الدوحة.. نتنياهو يوجه رسالة لقطر
16/09/2025 04:59:54
16/09/2025 04:59:54
Lebanon 24
Lebanon 24
نتنياهو: وجهنا ضربة إلى الحوثيين مجدداً رداً على استهدافهم مطار رامون
Lebanon 24
نتنياهو: وجهنا ضربة إلى الحوثيين مجدداً رداً على استهدافهم مطار رامون
16/09/2025 04:59:54
16/09/2025 04:59:54
Lebanon 24
Lebanon 24
نتنياهو بشأن الهجوم الإسرائيلي الأخير على اليمن: وجهنا لهم ضربة قاسية وهذه مجرد البداية
Lebanon 24
نتنياهو بشأن الهجوم الإسرائيلي الأخير على اليمن: وجهنا لهم ضربة قاسية وهذه مجرد البداية
16/09/2025 04:59:54
16/09/2025 04:59:54
Lebanon 24
Lebanon 24
دونالد ترامب
الإسرائيلي
إسرائيل
نتنياهو
دونالد
بري ال
حماس
قد يعجبك أيضاً
عن تركيا وأردوغان.. هكذا تحدّث تقريرٌ إسرائيلي!
Lebanon 24
عن تركيا وأردوغان.. هكذا تحدّث تقريرٌ إسرائيلي!
16:36 | 2025-09-15
15/09/2025 04:36:32
Lebanon 24
Lebanon 24
إيران والدولية للطاقة الذرية.. اتفاق على استئناف التفتيش النووي
Lebanon 24
إيران والدولية للطاقة الذرية.. اتفاق على استئناف التفتيش النووي
16:03 | 2025-09-15
15/09/2025 04:03:06
Lebanon 24
Lebanon 24
لندن.. استدعاء السفير الروسي بعد انتهاك المجال الجوي لحلف الناتو
Lebanon 24
لندن.. استدعاء السفير الروسي بعد انتهاك المجال الجوي لحلف الناتو
15:57 | 2025-09-15
15/09/2025 03:57:17
Lebanon 24
Lebanon 24
بولندا تسقط مسيّرة اخترقت أجواءها وحلقت فوق مبانٍ حكومية وقصر الرئاسة
Lebanon 24
بولندا تسقط مسيّرة اخترقت أجواءها وحلقت فوق مبانٍ حكومية وقصر الرئاسة
15:47 | 2025-09-15
15/09/2025 03:47:45
Lebanon 24
Lebanon 24
اليماحي: أثمّن البيان الختامي للقمة العربية في الدوحة
Lebanon 24
اليماحي: أثمّن البيان الختامي للقمة العربية في الدوحة
15:39 | 2025-09-15
15/09/2025 03:39:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
علاقة حب بين فنانة لبنانية ورجل أعمال خليجي.. والخطوبة خلال أيام
Lebanon 24
علاقة حب بين فنانة لبنانية ورجل أعمال خليجي.. والخطوبة خلال أيام
03:53 | 2025-09-15
15/09/2025 03:53:05
Lebanon 24
Lebanon 24
خطاب مرتقب لقاسم: رسائل ما بعد عام على اغتيال السيد نصر الله
Lebanon 24
خطاب مرتقب لقاسم: رسائل ما بعد عام على اغتيال السيد نصر الله
10:00 | 2025-09-15
15/09/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مشروع زيادات على الرواتب والنظام التقاعدي أول المستهدفين
Lebanon 24
مشروع زيادات على الرواتب والنظام التقاعدي أول المستهدفين
22:51 | 2025-09-14
14/09/2025 10:51:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"أحلى كنة".. إعلامية الـ MTV تحتفل بزفاف شقيقها شاهدوا الأجواء (صور)
Lebanon 24
"أحلى كنة".. إعلامية الـ MTV تحتفل بزفاف شقيقها شاهدوا الأجواء (صور)
04:44 | 2025-09-15
15/09/2025 04:44:25
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش ينفذّ خطّته بصمت..."من أصعب المهمات"
Lebanon 24
الجيش ينفذّ خطّته بصمت..."من أصعب المهمات"
09:00 | 2025-09-15
15/09/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:36 | 2025-09-15
عن تركيا وأردوغان.. هكذا تحدّث تقريرٌ إسرائيلي!
16:03 | 2025-09-15
إيران والدولية للطاقة الذرية.. اتفاق على استئناف التفتيش النووي
15:57 | 2025-09-15
لندن.. استدعاء السفير الروسي بعد انتهاك المجال الجوي لحلف الناتو
15:47 | 2025-09-15
بولندا تسقط مسيّرة اخترقت أجواءها وحلقت فوق مبانٍ حكومية وقصر الرئاسة
15:39 | 2025-09-15
اليماحي: أثمّن البيان الختامي للقمة العربية في الدوحة
15:30 | 2025-09-15
الدول الإسلامية.. قوة ضغط اقتصادية واستراتيجية
فيديو
نقل مباشر... انطلاق القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة
Lebanon 24
نقل مباشر... انطلاق القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة
08:56 | 2025-09-15
16/09/2025 04:59:54
Lebanon 24
Lebanon 24
الإعلامية نضال الأحمدية تكشف: "فيروز ما معا مصاري".. ولهذا السبب توفي زياد الرحباني (فيديو)
Lebanon 24
الإعلامية نضال الأحمدية تكشف: "فيروز ما معا مصاري".. ولهذا السبب توفي زياد الرحباني (فيديو)
04:10 | 2025-09-15
16/09/2025 04:59:54
Lebanon 24
Lebanon 24
هل انفصلت دنيا سمير غانم عن زوجها الإعلامي الشهير؟ (فيديو)
Lebanon 24
هل انفصلت دنيا سمير غانم عن زوجها الإعلامي الشهير؟ (فيديو)
03:26 | 2025-09-15
16/09/2025 04:59:54
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24