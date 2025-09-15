Advertisement

ترامب: نتنياهو لن يوجّه ضربة لقطر

Lebanon 24
15-09-2025 | 18:28
Doc-P-1417451-638935833318219272.webp
Doc-P-1417451-638935833318219272.webp photos 0
أكّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن "نتنياهو لن يوجّه ضربة لقطر وهي حليف رائع".
وقال: "قرأت للتو تقريراً يفيد بأن حماس نقلت الرهائن إلى سطح الأرض لاستخدامهم دروعاً بشرية ضد الهجوم البري الإسرائيلي".
وتابع: "آمل أن يدرك قادة حماس ما سيواجهونه إذا أقدموا على فعل ذلك وأطالبهم بإطلاق سراح جميع الرهائن الآن".
وأضاف: "لم يقم نتنياهو بالحديث إليّ ليخبرني بنيتهم توجيه ضربة إلى قادة حماس في قطر".
 

دونالد ترامب

الإسرائيلي

إسرائيل

نتنياهو

دونالد

بري ال

حماس

