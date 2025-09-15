Advertisement

عربي-دولي

قصف عنيف على غزة.. وتقارير عن بدء الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية لاجتياحها بالكامل

Lebanon 24
15-09-2025 | 23:18
A-
A+
Doc-P-1417468-638936003768784541.jpg
Doc-P-1417468-638936003768784541.jpg photos 0
عقب زيارة قام بها وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إلى إسرائيل، تعرّضت مدينة غزة فجر اليوم الثلاثاء لقصف إسرائيلي عنيف. 
فقد قُتل وأصيب عشرات الفلسطينيين، اليوم الثلاثاء، بعد غارات إسرائيلية تركزت في مدينة غزة، وسط تقارير عن بدء الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية لاجتياحها بالكامل.

واستهدف الجيش الإسرائيلي مربعًا سكنيًا كاملًا في حي الدرج، وسط مدينة غزة دون تحذيره، ما أدى لتدمير منازل عدة، ومقتل وإصابة وفقدان من كانوا بها.

كما استشهد 4 فلسطينيين، جراء غارة جوية استهدفت حي الصبرة جنوب مدينة غزة، وهي المنطقة التي تعرضت لقصف جوي مكثف.

وشن الجيش الإسرائيلي، كذلك عمليات قصف وإطلاق نار على المدارس في منطقة الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.

ذكر موقع "أكسيوس" الإخباري نقلا عن مسؤولين إسرائيليين أن الجيش الإسرائيلي شن هجوما بريا اليوم الثلاثاء للسيطرة على مدينة غزة.

وقال مسؤولان إسرائيليان لموقع "أكسيوس" إن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تدعم العملية البرية، لكنها ترغب في تنفيذها بسرعة، وإنهائها في أقرب وقت ممكن.

ونقل الموقع عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله: "لم يكبح روبيو جماح العملية البرية".

وأكد مسؤول أميركي أن إدارة ترامب لن توقف إسرائيل، وستسمح لها باتخاذ قراراتها الخاصة بشأن الحرب في غزة.

وأضاف المسؤول الأميركي: "إنها ليست حرب ترامب، بل حرب نتنياهو، وهو يتحمل مسؤولية ما سيحدث لاحقا".(العربية)
رئيس الوزراء الإسرائيلي

وزير الخارجية

دونالد ترامب

إدارة الرئيس

الفلسطينيين

دارة الرئيس

إسرائيل

