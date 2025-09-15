Advertisement

عربي-دولي

ناوروتسكي: هجوم المسيّرات الروسية رسالة من بوتين وحلف الناتو مطالب بالردع

Lebanon 24
15-09-2025 | 23:26
A-
A+
Doc-P-1417470-638936009731655080.png
Doc-P-1417470-638936009731655080.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال الرئيس البولندي كارول ناوروتسكي إنه على ثقة بأن الهجوم الذي شهدته بلاده الأسبوع الماضي، والمتمثل في دخول 19 مسيّرة روسية المجال الجوي لبولندا، لم يكن مجرد حادث عرضي، بل رسالة واضحة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستعراض قدراته.
Advertisement

وفي مقابلة مع صحيفة "بيلد" الألمانية نُشرت الإثنين، أوضح ناوروتسكي أن الحادثة تمثل إنذاراً جدياً لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، داعياً الحلف إلى تعزيز قدراته الدفاعية والردعية لمواجهة أي تهديدات مستقبلية من موسكو.

وأضاف الرئيس البولندي: "يجب أن نفعل كل ما يلزم لنكون مستعدين للحرب، لأن الاستعداد وحده هو ما يضمن السلام"، مؤكداً أنه يتوقع ألا تتكرر مثل هذه الانتهاكات لأراضي الناتو، خاصة بعد أن أظهر الحلف استعداده للرد بشكل مباشر.

وكانت بولندا قد أعلنت أن قواتها المسلحة بالتعاون مع قوات الناتو أسقطت عدداً من المسيّرات الروسية داخل أراضيها، في سابقة هي الأولى من نوعها. وتناثر الحطام الناتج عن إسقاط المسيّرات في مناطق متفرقة من البلاد، وصلت إلى مئات الكيلومترات من الحدود الشرقية.

ورغم إسقاط ثلاث أو أربع مسيّرات فقط، شدد ناوروتسكي على أن الهجوم كان موجهاً بشكل مباشر من موسكو، مبدياً ارتياحه لعدم سقوط أي ضحايا في صفوف المدنيين أو العسكريين البولنديين.

كما أعلن دعمه لموقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب الداعي إلى وقف جميع واردات النفط الروسي من دول الناتو، محذراً من أن استمرار التجارة مع موسكو "سيمنحها القدرة على مواصلة عدوانها".

وأضاف: "العقوبات وترامب وحدهما قادران على ممارسة الضغط على بوتين لإنهاء الحرب والحفاظ على وحدة الأراضي الأوكرانية"، داعياً أوروبا إلى الوقوف خلف هذه الجهود.
 
(سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
مدفيديف: اقتراح إسقاط الناتو لمسيرات روسية فوق أوكرانيا تعني حربا مباشرة مع الحلف
lebanon 24
16/09/2025 08:04:11 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية البريطانية: استدعاء السفير الروسي إثر انتهاك روسيا غير المسبوق للمجال الجوي لحلف الناتو
lebanon 24
16/09/2025 08:04:11 Lebanon 24 Lebanon 24
أمين عام الناتو: سندافع عن كل شبر من أراضي الحلف
lebanon 24
16/09/2025 08:04:11 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس اللجنة العسكرية في الناتو: الحلف يعتزم مواصلة المساعدات العسكرية لأوكرانيا بل وزيادتها
lebanon 24
16/09/2025 08:04:11 Lebanon 24 Lebanon 24

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

فلاديمير بوتين

الرئيس الروسي

دونالد ترامب

الأوكرانية

الألمانية

سكاي نيوز

العقوبات

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
00:43 | 2025-09-16
00:39 | 2025-09-16
00:23 | 2025-09-16
00:15 | 2025-09-16
00:05 | 2025-09-16
23:40 | 2025-09-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24