ناوروتسكي: هجوم المسيّرات الروسية رسالة من بوتين وحلف الناتو مطالب بالردع

قال الرئيس البولندي كارول ناوروتسكي إنه على ثقة بأن الهجوم الذي شهدته بلاده الأسبوع الماضي، والمتمثل في دخول 19 مسيّرة روسية المجال الجوي لبولندا، لم يكن مجرد حادث عرضي، بل رسالة واضحة من باستعراض قدراته.وفي مقابلة مع صحيفة "بيلد" نُشرت الإثنين، أوضح ناوروتسكي أن الحادثة تمثل إنذاراً جدياً لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، داعياً الحلف إلى تعزيز قدراته الدفاعية والردعية لمواجهة أي تهديدات مستقبلية من .وأضاف الرئيس البولندي: "يجب أن نفعل كل ما يلزم لنكون مستعدين للحرب، لأن الاستعداد وحده هو ما يضمن السلام"، مؤكداً أنه يتوقع ألا تتكرر مثل هذه الانتهاكات لأراضي الناتو، خاصة بعد أن أظهر الحلف استعداده للرد بشكل مباشر.وكانت بولندا قد أعلنت أن قواتها المسلحة بالتعاون مع قوات الناتو أسقطت عدداً من المسيّرات الروسية داخل أراضيها، في سابقة هي الأولى من نوعها. وتناثر الحطام الناتج عن إسقاط المسيّرات في مناطق متفرقة من البلاد، وصلت إلى مئات الكيلومترات من الحدود الشرقية.ورغم إسقاط ثلاث أو أربع مسيّرات فقط، شدد ناوروتسكي على أن الهجوم كان موجهاً بشكل مباشر من موسكو، مبدياً ارتياحه لعدم سقوط أي ضحايا في صفوف المدنيين أو العسكريين البولنديين.كما أعلن دعمه لموقف الرئيس الأميركي الداعي إلى وقف جميع واردات الروسي من دول الناتو، محذراً من أن استمرار التجارة مع موسكو "سيمنحها القدرة على مواصلة عدوانها".وأضاف: " وترامب وحدهما قادران على ممارسة الضغط على لإنهاء الحرب والحفاظ على وحدة الأراضي "، داعياً إلى الوقوف خلف هذه الجهود.