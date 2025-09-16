26
خطوة منسّقة أوروبياً.. لوكسمبورغ تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين
Lebanon 24
16-09-2025
|
00:05
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن كل من رئيس وزراء لوكسمبورغ لوك فريدن ووزير الخارجية كزافييه بيتيل أمام لجنة برلمانية أمس الاثنين أن بلادهما تعتزم الاعتراف رسمياً بدولة فلسطين، وفق ما نقل موقع بوليتيكو.
وبحسب وسائل إعلام محلية، يُتوقّع أن تُتخذ الخطوة بشكل نهائي خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك هذا الشهر، في إطار تنسيق مع عدة دول أوروبية من بينها فرنسا وبلجيكا.
تأتي هذه الخطوة بعد أشهر من التردد داخل الحكومة اللوكسمبورغية، ومع تصاعد الأصوات الأوروبية المطالبة بوقف الحرب
الإسرائيلية
على غزة. وتُعتبر لوكسمبورغ من الدول الصغيرة ذات التأثير المعنوي داخل
الاتحاد الأوروبي
، ما يجعل قرارها رمزياً ومكملاً للجهود
الفرنسية
والبلجيكية.
ضغوط أوروبية على
إسرائيل
- تيريزا ريبيرا، نائبة رئيس المفوضية الأوروبية، وصفت أفعال إسرائيل في غزة بأنها إبادة جماعية.
- الأسبوع الماضي، أعلنت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين أن الجهاز التنفيذي للاتحاد
الأوروبي
سيتخذ موقفاً أكثر تشدداً عبر:
- وقف بعض المدفوعات لإسرائيل.
- فرض عقوبات على من وصفتهم بـ"الوزراء المتطرفين" والمستوطنين العنيفين.
موقف
الأمم المتحدة
يوم الجمعة الماضي، صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة لصالح "إعلان نيويورك"، الذي يحدد خطوات ملموسة ومؤطَّرة زمنياً نحو تطبيق حل الدولتين قبل الاجتماع المقرر في 22 أيلول الجاري.
وبذلك، يبدو أن لوكسمبورغ تتحرك ضمن مسار أوسع يشمل دولاً أوروبية عدة لإعادة طرح الاعتراف بالدولة
الفلسطينية
كورقة ضغط سياسية وقانونية ضد إسرائيل.
(الجزيرة)
