Advertisement

عربي-دولي

خطوة منسّقة أوروبياً.. لوكسمبورغ تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين

Lebanon 24
16-09-2025 | 00:05
A-
A+
Doc-P-1417486-638936033422030201.png
Doc-P-1417486-638936033422030201.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن كل من رئيس وزراء لوكسمبورغ لوك فريدن ووزير الخارجية كزافييه بيتيل أمام لجنة برلمانية أمس الاثنين أن بلادهما تعتزم الاعتراف رسمياً بدولة فلسطين، وفق ما نقل موقع بوليتيكو.


وبحسب وسائل إعلام محلية، يُتوقّع أن تُتخذ الخطوة بشكل نهائي خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك هذا الشهر، في إطار تنسيق مع عدة دول أوروبية من بينها فرنسا وبلجيكا.
Advertisement


تأتي هذه الخطوة بعد أشهر من التردد داخل الحكومة اللوكسمبورغية، ومع تصاعد الأصوات الأوروبية المطالبة بوقف الحرب الإسرائيلية على غزة. وتُعتبر لوكسمبورغ من الدول الصغيرة ذات التأثير المعنوي داخل الاتحاد الأوروبي، ما يجعل قرارها رمزياً ومكملاً للجهود الفرنسية والبلجيكية.

ضغوط أوروبية على إسرائيل
- تيريزا ريبيرا، نائبة رئيس المفوضية الأوروبية، وصفت أفعال إسرائيل في غزة بأنها إبادة جماعية.
- الأسبوع الماضي، أعلنت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين أن الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي سيتخذ موقفاً أكثر تشدداً عبر:
- وقف بعض المدفوعات لإسرائيل.
- فرض عقوبات على من وصفتهم بـ"الوزراء المتطرفين" والمستوطنين العنيفين.

موقف الأمم المتحدة

يوم الجمعة الماضي، صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة لصالح "إعلان نيويورك"، الذي يحدد خطوات ملموسة ومؤطَّرة زمنياً نحو تطبيق حل الدولتين قبل الاجتماع المقرر في 22 أيلول الجاري.

وبذلك، يبدو أن لوكسمبورغ تتحرك ضمن مسار أوسع يشمل دولاً أوروبية عدة لإعادة طرح الاعتراف بالدولة الفلسطينية كورقة ضغط سياسية وقانونية ضد إسرائيل.
 
(الجزيرة)
 
مواضيع ذات صلة
"بوليتيكو": لوكسمبورغ تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين وستتخذ قراراً نهائياً بهذا الشأن في وقت لاحق من الشهر الجاري
lebanon 24
16/09/2025 08:04:37 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء البرتغالي يعلن أن بلاده تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين في أيلول المقبل
lebanon 24
16/09/2025 08:04:37 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأردنية: إعلان ماكرون عزم فرنسا الاعتراف بدولة فلسطين خطوة في الاتجاه الصحيح لتجسيد حلّ الدولتين
lebanon 24
16/09/2025 08:04:37 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية البريطاني: خطوة الاعتراف بدولة فلسطين ستصنع فرقا في المنطقة
lebanon 24
16/09/2025 08:04:37 Lebanon 24 Lebanon 24

الاتحاد الأوروبي

الأمم المتحدة

وزير الخارجية

الإسرائيلية

الفلسطينية

الإسرائيلي

الفرنسية

الأوروبي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
00:43 | 2025-09-16
00:39 | 2025-09-16
00:23 | 2025-09-16
00:15 | 2025-09-16
23:40 | 2025-09-15
23:35 | 2025-09-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24