اليابان مترددة.. رسوم جمركية على النفط الروسي تواجه تحديات قانونية

Advertisement

- "من المهم أن تدرس اليابان بعناية الإجراءات الأكثر فعالية، وأن تنسق مع شركائها في مجموعة السبع".

- لكنه أوضح أن فرض رسوم على دول معينة لمجرد شرائها النفط الروسي قد يكون صعباً، طالما أنها تلتزم بالقواعد التجارية الدولية.

التزاماتها تجاه العقوبات الغربية ضد روسيا والثاني حاجاتها الاقتصادية وأمنها الطاقوي.

قال الياباني كاتسونوبو كاتو اليوم الثلاثاء إن حكومة بلاده ستدرس بعناية الإجراءات الأكثر فعالية للضغط على ، في وقت تواجه فيه مقترحات أمريكية جديدة لتشديد على عوائق قانونية مرتبطة بمنظمة التجارة العالمية.التصريحات تأتي بعدما دعت ، خلال اجتماع لوزراء مالية مجموعة السبع يوم الجمعة، إلى فرض رسوم جمركية إضافية على الدول التي تشتري الروسي، في إطار تعزيز الضغوط الاقتصادية على الكرملين.كاتو قال في :القانون التجاري الدولي يحظر التمييز بين الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، ما يجعل أي رسوم جمركية انتقائية موجهة ضد مشترين محددين للنفط الروسي عرضة للطعن القانوني.اليابان، كعضو رئيسي في مجموعة السبع، تحاول الموازنة بين أمرين لا ثالث لهما، الأولوتشير هذه التصريحات إلى أن تنفيذ المقترحات لن يكون سهلاً، وقد يتطلب حلولاً بديلة تراعي القوانين الدولية.