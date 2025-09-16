Advertisement

إقتصاد

اليابان مترددة.. رسوم جمركية على النفط الروسي تواجه تحديات قانونية

Lebanon 24
16-09-2025 | 00:15
قال وزير المالية الياباني كاتسونوبو كاتو اليوم الثلاثاء إن حكومة بلاده ستدرس بعناية الإجراءات الأكثر فعالية للضغط على روسيا، في وقت تواجه فيه مقترحات أمريكية جديدة لتشديد العقوبات على موسكو عوائق قانونية مرتبطة بمنظمة التجارة العالمية.
التصريحات تأتي بعدما دعت الولايات المتحدة، خلال اجتماع لوزراء مالية مجموعة السبع يوم الجمعة، إلى فرض رسوم جمركية إضافية على الدول التي تشتري النفط الروسي، في إطار تعزيز الضغوط الاقتصادية على الكرملين.

الموقف الياباني

كاتو قال في مؤتمر صحفي:
- "من المهم أن تدرس اليابان بعناية الإجراءات الأكثر فعالية، وأن تنسق مع شركائها في مجموعة السبع".
- لكنه أوضح أن فرض رسوم على دول معينة لمجرد شرائها النفط الروسي قد يكون صعباً، طالما أنها تلتزم بالقواعد التجارية الدولية.


القانون التجاري الدولي يحظر التمييز بين الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، ما يجعل أي رسوم جمركية انتقائية موجهة ضد مشترين محددين للنفط الروسي عرضة للطعن القانوني.


اليابان، كعضو رئيسي في مجموعة السبع، تحاول الموازنة بين أمرين لا ثالث لهما، الأول التزاماتها تجاه العقوبات الغربية ضد روسيا والثاني حاجاتها الاقتصادية وأمنها الطاقوي.

وتشير هذه التصريحات إلى أن تنفيذ المقترحات الأمريكية لن يكون سهلاً، وقد يتطلب حلولاً بديلة تراعي القوانين الدولية.
 
(إرم نيوز)
 
