Advertisement

عربي-دولي

ترامب: لم أتلقَّ إخطاراً مسبقاً بشأن الغارة على قطر

Lebanon 24
16-09-2025 | 00:23
A-
A+
Doc-P-1417493-638936043288588898.png
Doc-P-1417493-638936043288588898.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في تصريحات أثارت جدلاً واسعاً، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الاثنين إنه لم يتلق أي إخطار مسبق من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول الهجوم الذي شنته إسرائيل على قطر الأسبوع الماضي.
Advertisement

تضارب الروايات
- موقع أكسيوس كشف أن نتنياهو أبلغ ترامب بالغارة قبل 50 دقيقة فقط من تنفيذها.
- الإدارة الأميركية تقول إنها علمت بالهجوم بعد إطلاق الصواريخ بالفعل، ما لم يترك مجالاً للرئيس لاعتراض العملية.
- مكتب نتنياهو أكد لاحقاً أن العملية كانت "مستقلة تماماً".


إسرائيل حاولت عبر الغارة اغتيال قادة سياسيين من حركة حماس كانوا موجودين في الدوحة. الهجوم اعتُبر تصعيداً خطيراً في الشرق الأوسط، وأثار موجة استنكار دولية كونه يستهدف دولة تلعب دور الوسيط في جهود وقف إطلاق النار في غزة.

التداعيات السياسية
واشنطن تُعتبر حليفاً لكل من إسرائيل وقطر، ما يجعل الموقف معقداً دبلوماسياً.
- الهجوم يأتي في ظل حرب غزة المستمرة منذ تشرين الأول 2023، والتي أسفرت عن عشرات الآلاف من الشهداء، ونزوح كامل لسكان القطاع، إضافة الى تفشي 
المجاعة، وهو ما وصفه خبراء حقوق الإنسان بأنه إبادة جماعية.
 

الموقف الإسرائيلي والأميركي
- إسرائيل ترفض اتهامات الإبادة وتؤكد أن عملياتها "دفاع عن النفس" بعد هجوم حماس في 7 تشرين الأول 2023 الذي أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص وخطف أكثر من 250 رهينة.
- ترامب شدد على أنه لم يشارك في قرار الغارة على قطر، قائلاً للصحفيين: "لا، لم يفعلوا"، في إشارة إلى أن نتنياهو لم يبلغه بالعملية مباشرة.

هذه التطورات تعكس تصدعاً محتملاً في التنسيق الأمني والسياسي بين واشنطن وتل أبيب، في وقت بالغ الحساسية للمنطقة.
 
(رويترز)

مواضيع ذات صلة
الخارجية القطرية: ما يتم تداوله من تصريحات بشأن إبلاغ دولة قطر بالهجوم مسبقاً عار من الصحة
lebanon 24
16/09/2025 08:02:18 Lebanon 24 Lebanon 24
هل علم ترامب مسبقًا بالغارات الإسرائيلية على سوريا؟
lebanon 24
16/09/2025 08:02:18 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز عن مسؤول بالبيت الأبيض: إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة مسبقا بغارتها التي استهدفت قيادات من حماس في قطر
lebanon 24
16/09/2025 08:02:18 Lebanon 24 Lebanon 24
المسؤول الإعلامي المُقال بالخارجية الأميركية: لم أتلقّ أي تفسير لسبب إقالتي
lebanon 24
16/09/2025 08:02:18 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس الوزراء الإسرائيلي

الشرق الأوسط

الإسرائيلي

الشهداء

دونالد

واشنطن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
00:43 | 2025-09-16
00:39 | 2025-09-16
00:15 | 2025-09-16
00:05 | 2025-09-16
23:40 | 2025-09-15
23:35 | 2025-09-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24