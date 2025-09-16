ترامب: لم أتلقَّ إخطاراً مسبقاً بشأن الغارة على قطر

Advertisement

- موقع أكسيوس كشف أن نتنياهو أبلغ بالغارة قبل 50 دقيقة فقط من تنفيذها.

- الإدارة الأميركية تقول إنها علمت بالهجوم بعد إطلاق الصواريخ بالفعل، ما لم يترك مجالاً للرئيس لاعتراض العملية.

- مكتب نتنياهو أكد لاحقاً أن العملية كانت "مستقلة تماماً".

- تُعتبر حليفاً لكل من إسرائيل وقطر، ما يجعل الموقف معقداً دبلوماسياً.

- الهجوم يأتي في ظل حرب غزة المستمرة منذ تشرين الأول 2023، والتي أسفرت عن

عشرات الآلاف من ، ونزوح كامل لسكان القطاع، إضافة الى تفشي

المجاعة، وهو ما وصفه خبراء حقوق الإنسان بأنه إبادة جماعية.



الموقف والأميركي

- إسرائيل ترفض اتهامات الإبادة وتؤكد أن عملياتها "دفاع عن النفس" بعد هجوم حماس في 7 تشرين الأول 2023 الذي أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص وخطف أكثر من 250 رهينة.

- ترامب شدد على أنه لم يشارك في قرار الغارة على قطر، قائلاً للصحفيين: "لا، لم يفعلوا"، في إشارة إلى أن نتنياهو لم يبلغه بالعملية مباشرة.



هذه التطورات تعكس تصدعاً محتملاً في التنسيق الأمني والسياسي بين واشنطن وتل أبيب، في وقت بالغ الحساسية للمنطقة.

في تصريحات أثارت جدلاً واسعاً، قال الرئيس الأميركي يوم الاثنين إنه لم يتلق أي إخطار مسبق من بنيامين نتنياهو حول الهجوم الذي شنته على قطر الأسبوع الماضي.إسرائيل حاولت عبر الغارة اغتيال قادة سياسيين من حركة كانوا موجودين في الدوحة. الهجوم اعتُبر تصعيداً خطيراً في ، وأثار موجة استنكار دولية كونه يستهدف دولة تلعب دور الوسيط في جهود وقف إطلاق النار في غزة.