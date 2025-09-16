Advertisement

عربي-دولي

اتصال بين كندا ودول عربية.. ومناقشة للوضع الشرق أوسطي!

Lebanon 24
16-09-2025 | 00:39
A-
A+
Doc-P-1417496-638936053912443829.png
Doc-P-1417496-638936053912443829.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفاد بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، أوردته "رويترز"، بأن قادة كندا وفرنسا ومصر والأردن وقطر وبريطانيا أجروا اتصالا هاتفيا أمس، تناولوا فيه الوضع في الشرق الأوسط.
Advertisement
 أتت هذه المكالمة بعد انعقاد القمة العربية والاسلامية الطارئة وصدور بيانها الختامي. 
وجاء في البيان: "اتفق القادة جميعهم على ضرورة تركيز الجهود على تعزيز السلام والأمن، بما يشمل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار (في غزة) وإطلاق سراح جميع الرهائن ونزع سلاح حماس وزيادة تدفق المساعدات الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين".
مواضيع ذات صلة
أوساط حزب الله: انسحبنا من الجلسة احتجاجا على مناقشة ورقة براك (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
16/09/2025 10:51:53 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرا خارجية أميركا وكندا يناقشان قضايا الشرق الأوسط
lebanon 24
16/09/2025 10:51:53 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط: التزمنا منذ وقت طويل بالاعتراف بدولة فلسطين
lebanon 24
16/09/2025 10:51:53 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد مناقشة الشرق الأوسط مع ماكرون وستارمر.. ميرتس: سنتخذ خطوات في الأيام المقبلة
lebanon 24
16/09/2025 10:51:53 Lebanon 24 Lebanon 24

الشرق الأوسط

الفلسطينيين

بريطانيا

الاسلامي

الاسلام

الأردن

فلسطين

رويترز

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:35 | 2025-09-16
03:32 | 2025-09-16
03:30 | 2025-09-16
03:22 | 2025-09-16
03:15 | 2025-09-16
03:00 | 2025-09-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24