اتصال بين كندا ودول عربية.. ومناقشة للوضع الشرق أوسطي!

أفاد بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الكندي مارك ، أوردته " "، بأن قادة كندا وفرنسا ومصر والأردن وقطر وبريطانيا أجروا اتصالا هاتفيا أمس، تناولوا فيه الوضع في .

أتت هذه المكالمة بعد انعقاد القمة العربية والاسلامية الطارئة وصدور بيانها الختامي.

وجاء في البيان: "اتفق جميعهم على ضرورة تركيز الجهود على تعزيز السلام والأمن، بما يشمل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار (في غزة) وإطلاق سراح جميع الرهائن ونزع سلاح وزيادة تدفق المساعدات الإنسانية للمدنيين ".