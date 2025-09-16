27
o
بيروت
28
o
طرابلس
27
o
صور
26
o
جبيل
26
o
صيدا
27
o
جونية
26
o
النبطية
26
o
زحلة
26
o
بعلبك
15
o
بشري
23
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
اتصال بين كندا ودول عربية.. ومناقشة للوضع الشرق أوسطي!
Lebanon 24
16-09-2025
|
00:39
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفاد بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الكندي مارك
كارني
، أوردته "
رويترز
"، بأن قادة كندا وفرنسا ومصر والأردن وقطر وبريطانيا أجروا اتصالا هاتفيا أمس، تناولوا فيه الوضع في
الشرق الأوسط
.
Advertisement
أتت هذه المكالمة بعد انعقاد القمة العربية والاسلامية الطارئة وصدور بيانها الختامي.
وجاء في البيان: "اتفق
القادة
جميعهم على ضرورة تركيز الجهود على تعزيز السلام والأمن، بما يشمل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار (في غزة) وإطلاق سراح جميع الرهائن ونزع سلاح
حماس
وزيادة تدفق المساعدات الإنسانية للمدنيين
الفلسطينيين
".
مواضيع ذات صلة
أوساط حزب الله: انسحبنا من الجلسة احتجاجا على مناقشة ورقة براك (سكاي نيوز عربية)
Lebanon 24
أوساط حزب الله: انسحبنا من الجلسة احتجاجا على مناقشة ورقة براك (سكاي نيوز عربية)
16/09/2025 10:51:53
16/09/2025 10:51:53
Lebanon 24
Lebanon 24
وزيرا خارجية أميركا وكندا يناقشان قضايا الشرق الأوسط
Lebanon 24
وزيرا خارجية أميركا وكندا يناقشان قضايا الشرق الأوسط
16/09/2025 10:51:53
16/09/2025 10:51:53
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط: التزمنا منذ وقت طويل بالاعتراف بدولة فلسطين
Lebanon 24
وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط: التزمنا منذ وقت طويل بالاعتراف بدولة فلسطين
16/09/2025 10:51:53
16/09/2025 10:51:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد مناقشة الشرق الأوسط مع ماكرون وستارمر.. ميرتس: سنتخذ خطوات في الأيام المقبلة
Lebanon 24
بعد مناقشة الشرق الأوسط مع ماكرون وستارمر.. ميرتس: سنتخذ خطوات في الأيام المقبلة
16/09/2025 10:51:53
16/09/2025 10:51:53
Lebanon 24
Lebanon 24
الشرق الأوسط
الفلسطينيين
بريطانيا
الاسلامي
الاسلام
الأردن
فلسطين
رويترز
تابع
قد يعجبك أيضاً
تجمّع المعلّمين.. دعوة لتوحيد الصفوف واستعادة الحقوق
Lebanon 24
تجمّع المعلّمين.. دعوة لتوحيد الصفوف واستعادة الحقوق
03:35 | 2025-09-16
16/09/2025 03:35:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عائلات الرهائن لدى حماس تتهم نتنياهو بالتضحية بهم
Lebanon 24
عائلات الرهائن لدى حماس تتهم نتنياهو بالتضحية بهم
03:32 | 2025-09-16
16/09/2025 03:32:04
Lebanon 24
Lebanon 24
مَنْ يدير العرض فعليا؟..السياسة الأميركية أم جماعات الضغط المؤيدة لإسرائيل؟
Lebanon 24
مَنْ يدير العرض فعليا؟..السياسة الأميركية أم جماعات الضغط المؤيدة لإسرائيل؟
03:30 | 2025-09-16
16/09/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أكثر من 350 ألف فلسطيني غادروا.. نتنياهو يعلن بدء "عملية غزة"
Lebanon 24
أكثر من 350 ألف فلسطيني غادروا.. نتنياهو يعلن بدء "عملية غزة"
03:22 | 2025-09-16
16/09/2025 03:22:14
Lebanon 24
Lebanon 24
لاقت تفاعلًا.. زلّة لسان أمير قطر في القمة العربية
Lebanon 24
لاقت تفاعلًا.. زلّة لسان أمير قطر في القمة العربية
03:15 | 2025-09-16
16/09/2025 03:15:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
علاقة حب بين فنانة لبنانية ورجل أعمال خليجي.. والخطوبة خلال أيام
Lebanon 24
علاقة حب بين فنانة لبنانية ورجل أعمال خليجي.. والخطوبة خلال أيام
03:53 | 2025-09-15
15/09/2025 03:53:05
Lebanon 24
Lebanon 24
خطاب مرتقب لقاسم: رسائل ما بعد عام على اغتيال السيد نصر الله
Lebanon 24
خطاب مرتقب لقاسم: رسائل ما بعد عام على اغتيال السيد نصر الله
10:00 | 2025-09-15
15/09/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"أحلى كنة".. إعلامية الـ MTV تحتفل بزفاف شقيقها شاهدوا الأجواء (صور)
Lebanon 24
"أحلى كنة".. إعلامية الـ MTV تحتفل بزفاف شقيقها شاهدوا الأجواء (صور)
04:44 | 2025-09-15
15/09/2025 04:44:25
Lebanon 24
Lebanon 24
بيانٌ إسرائيلي عن "ضربة النبطية".. ماذا أعلن؟
Lebanon 24
بيانٌ إسرائيلي عن "ضربة النبطية".. ماذا أعلن؟
14:52 | 2025-09-15
15/09/2025 02:52:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش ينفذّ خطّته بصمت..."من أصعب المهمات"
Lebanon 24
الجيش ينفذّ خطّته بصمت..."من أصعب المهمات"
09:00 | 2025-09-15
15/09/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
03:35 | 2025-09-16
تجمّع المعلّمين.. دعوة لتوحيد الصفوف واستعادة الحقوق
03:32 | 2025-09-16
عائلات الرهائن لدى حماس تتهم نتنياهو بالتضحية بهم
03:30 | 2025-09-16
مَنْ يدير العرض فعليا؟..السياسة الأميركية أم جماعات الضغط المؤيدة لإسرائيل؟
03:22 | 2025-09-16
أكثر من 350 ألف فلسطيني غادروا.. نتنياهو يعلن بدء "عملية غزة"
03:15 | 2025-09-16
لاقت تفاعلًا.. زلّة لسان أمير قطر في القمة العربية
03:00 | 2025-09-16
وزير باكستاني يمزف علم إسرائيل.. والفيديو يعود لهذا العام!
فيديو
نقل مباشر... انطلاق القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة
Lebanon 24
نقل مباشر... انطلاق القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة
08:56 | 2025-09-15
16/09/2025 10:51:53
Lebanon 24
Lebanon 24
الإعلامية نضال الأحمدية تكشف: "فيروز ما معا مصاري".. ولهذا السبب توفي زياد الرحباني (فيديو)
Lebanon 24
الإعلامية نضال الأحمدية تكشف: "فيروز ما معا مصاري".. ولهذا السبب توفي زياد الرحباني (فيديو)
04:10 | 2025-09-15
16/09/2025 10:51:53
Lebanon 24
Lebanon 24
هل انفصلت دنيا سمير غانم عن زوجها الإعلامي الشهير؟ (فيديو)
Lebanon 24
هل انفصلت دنيا سمير غانم عن زوجها الإعلامي الشهير؟ (فيديو)
03:26 | 2025-09-15
16/09/2025 10:51:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24