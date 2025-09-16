27
عربي-دولي
هذا الخريف.. روسيا والولايات المتحدة تبحثان جولة جديدة من المحادثات
Lebanon 24
16-09-2025
|
01:57
A-
A+
أفاد دبلوماسي روسي رفيع المستوى بأن
موسكو
تأمل في عقد جولة جديدة من المحادثات مع المسؤولين
الأميركيين
خلال هذا الخريف لمعالجة
القضايا
العالقة بين البلدين، خاصة المتعلقة بالعلاقات الدبلوماسية واستئناف عمل السفارات.
وقد أجرت
الولايات المتحدة
وروسيا جولتين من المحادثات في إسطنبول، الأولى في فبراير والثانية في أبريل، وأسفرت عن إحراز تقدم ملموس في هذه القضايا. وقد التقى الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
مع نظيره الروسي
فلاديمير بوتين
الشهر الماضي في ألاسكا، لكن اللقاء لم يسفر عن اتفاق لإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف في
أوكرانيا
.
وأشار نائب
وزير الخارجية
الروسي سيرجي ريابكوف لوكالة "تاس" للأنباء، أن السبب في تأخر ترتيب اجتماع جديد هو الرغبة في تفادي عقد اجتماع دون إحراز تقدم ملموس. وأكد أنه من الأفضل أن يُنجز العمل خلف الكواليس لتأمين أساس للخطوة التالية، ثم تُحل كل الجوانب اللوجستية بسرعة.
