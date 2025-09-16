هذا الخريف.. روسيا والولايات المتحدة تبحثان جولة جديدة من المحادثات

Advertisement

أفاد دبلوماسي روسي رفيع المستوى بأن تأمل في عقد جولة جديدة من المحادثات مع المسؤولين خلال هذا الخريف لمعالجة العالقة بين البلدين، خاصة المتعلقة بالعلاقات الدبلوماسية واستئناف عمل السفارات.وقد أجرت وروسيا جولتين من المحادثات في إسطنبول، الأولى في فبراير والثانية في أبريل، وأسفرت عن إحراز تقدم ملموس في هذه القضايا. وقد التقى الرئيس الأميركي مع نظيره الروسي الشهر الماضي في ألاسكا، لكن اللقاء لم يسفر عن اتفاق لإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف في .وأشار نائب الروسي سيرجي ريابكوف لوكالة "تاس" للأنباء، أن السبب في تأخر ترتيب اجتماع جديد هو الرغبة في تفادي عقد اجتماع دون إحراز تقدم ملموس. وأكد أنه من الأفضل أن يُنجز العمل خلف الكواليس لتأمين أساس للخطوة التالية، ثم تُحل كل الجوانب اللوجستية بسرعة.