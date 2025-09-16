تقديرات إسرائيلية: العملية العسكرية في غزة قد تنتهي بنهاية العام

Advertisement

أفادت هيئة البث بأن تقديرات المصغر "الكابينت" تشير إلى أن العملية العسكرية في قد تمتد حتى نهاية العام، أي بعد أكثر من ثلاثة أشهر من استكمال احتلال المدينة وتدمير الأنفاق.وأوضحت الهيئة أن العملية لن تقتصر على مدينة غزة فحسب، بل تشمل المعسكرات المركزية التي لم يطهّرها الجيش بعد، مع احتمال تطبيق الحصار واحتلال هذه المناطق، وربما تشكيل حكومة بديلة لتغطية حوالي 95% من مساحة القطاع.وتوقعت المؤسسة الأمنية زيادة كبيرة في عدد جنوب القطاع، مع بقاء مئات الآلاف من المدنيين في شمال غزة، وهو ما يمثل أبرز التحديات أمام الجيش . ووفقًا للمصادر، انتقل نحو 320 ألف مدني إلى مناطق إنسانية، بينما بقي مئات الآلاف في المدينة، ويعد هذا العدد كافياً لبدء المناورة العسكرية.كما أفادت الهيئة بأن حركة قد تسارع مفاوضاتها بشأن صفقة الأسرى عند بدء القوات الإسرائيلية دخول القطاع. وأشار المسؤولون الأمريكيون إلى ضرورة إنهاء الحرب مع مراعاة شمول غزو مدينة غزة ضمن العمليات.