مَنْ يدير العرض فعليا؟..السياسة الأميركية أم جماعات الضغط المؤيدة لإسرائيل؟

ذكر موقع "Middle East Eye" أن "أفضل إجابة على سؤال "ماذا عن السابع من تشرين الأول؟"، والذي لا تزال تستخدمه لإسكات وإرباك الأشخاص الذين يتحدثون من منظور فلسطيني أو إنساني، وخاصة في السياق السياسي الأميركي، هو: "ماذا عن السادس من آب؟" في هذا التاريخ، فُجِّرت أول قنبلة ذرية استُخدمت في الحرب فوق مدينة هيروشيما اليابانية عام 1945. وبعد ثلاثة أيام، في 9 آب، فجَّرت قنبلة ذرية ثانية فوق ناغازاكي. ويُقدَّر أن الهجمات مجتمعةً قد أودت بحياة ما يقرب من 200 ألف شخص. هذا ناهيك عن "عملية بيت الاجتماعات"، المعروفة باسم قصف طوكيو بالقنابل الحارقة، في آذار 1945، والتي أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف من الناس وتشريد أكثر من مليون شخص".وبحسب الموقع، "إن سياسة الأرقام، التي أصبحت مألوفة للغاية من الإبادة الجماعية الحالية في غزة، مخيفة. كان الجنرال الأميركي كورتيس ليماي، الذي قاد حملة القصف على طوكيو، مُدركًا تمامًا لتداعيات تغيير استراتيجيته. وكما قال هو نفسه: "لو خسرنا الحرب، لكنا جميعًا حوكمنا كمجرمي حرب". ولم يتوقف الأمر عند اليابان. ففي مقابلة عام 1984، قال إن القنابل الأميركية "قتلت 20% من سكان" كوريا الشمالية، و"استهدفت كل ما يتحرك". وكما صرّح المؤرخ بروس كامينغز لمجلة نيوزويك: "معظم يجهلون تمامًا أننا دمّرنا مدنًا في أكثر مما دمّرناه في اليابان أو ألمانيا خلال الحرب العالمية الثانية... كل كوري شمالي يعلم بهذا، فهو محفور في أذهانهم. لكننا لا نسمع عنه أبدًا"."وبحسب الموقع، "لقد أحبط الرئيس الأميركي السابق جون كينيدي جهود ليماي عندما دعا إلى استخدام الأسلحة النووية ضد كوبا، لكن الجنرال ظل يؤمن إيمانا كاملا بمبدأ قصف الشعوب وإعادتها إلى "العصر الحجري" خلال الحرب ضد الهند الصينية، عندما تعرضت فيتنام ولاوس وكمبوديا للتدمير بواسطة النابالم (napalm) من الجو. لقد توفي ليماي قبل حرب الخليج عام 1991، ولكن مع الصراع في أفغانستان، والحرب في العراق، وتغيير النظام في ليبيا، والعديد من الحملات الإمبريالية الأخرى التي قادتها الولايات المتحدة، فإن عقيدته لا تزال حية".وتابع الموقع، "إن الاعتماد الجائر والجبان على الإرهاب الجماعي من الجو يُصنّف السكان الأصليين في خانة دون البشر. لا وجود للأفراد ولا للمدنيين، فالجميع مُتهمون بالذنب ويجب معاقبتهم جماعيًا، لإجبار أي مقاومة على الاستسلام التام. إن التصريحات الأخيرة لا تُخيب الآمال في هذا الصدد. ففي أعقاب الهجوم الذي شنّه فلسطينيان في 8 أيلول على محطة حافلات في القدس، والذي أسفر عن مقتل ستة إسرائيليين، صرّح السفير الأميركي لدى ، مايك هاكابي، قائلاً: "نقف إلى جانب إسرائيل ضد هذه الوحشية"، كما وأعرب زعماء العالم رسميًا عن تعاطفهم".وأضاف الموقع، "قبل تحول الصحفيين الرئيسيين إلى مختزلين، إلى جانب الاستيلاء على السلطة الرابعة من قبل الشركات والأيديولوجيات، كان "إنكار المسؤولية بشكل معقول" عنصرا أساسيا في العقيدة الأميركية، سواء المحلية أو الأجنبية. ولكن مع الكشف الذي أجراه إدوارد سنودن، وتشيلسي مانينغ، وجوليان أسانج، إلى جانب سيل المعلومات المتاحة، أصبحت "القدرة على المعرفة" في حد ذاتها مشكلة ومثيرة للجدل. لكن الحضور الضخم لإسرائيل في الولايات المتحدة على كافة المستويات، سواء في الداخل أو الخارج قد يقدم هيكلاً أكثر تفصيلاً من "الإنكار المعقول" من تلك التي اعتدنا عليها في الحرب الباردة وحتى في "الحرب على الإرهاب" المعلنة ذاتياً. وفي حين لجأت إدارة بايدن/هاريس إلى أساليب التضليل النيوليبرالية المعقدة، مصحوبة بمبادرات تبدو خيالية وعبثية مثل مشروع رصيف غزة، يواصل فريق ترامب/فانس مناوراته الغريبة، مثل خطة ويتكوف وإنذارات ترامب النهائية".وبحسب الموقع، "استخدمت الإدارتان حق النقض ضد قرارات وقف إطلاق النار في ، كما قدمت الإدارتان كل الأسلحة التي تحتاجها إسرائيل، فضلاً عن الضغط والغطاء للحصول على الدعم من الحلفاء، سواء المادي أو السياسي. ونظراً لكل هذا، فإن هناك عبثاً مثيراً للسخرية في فكرة أن الولايات المتحدة، باعتبارها القوة المهيمنة العالمية التي تسلح إسرائيل وتوفر لها كل وسائل التغطية، لا تستطيع ببساطة وقف الإبادة الجماعية في غزة من خلال مكالمة هاتفية واحدة أو أمر تنفيذي. ومع ذلك، فإن الولايات المتحدة تخضع لهيمنة المصالح ، سواء من خلال لجنة آيباك ومساهماتها في الحملات الانتخابية التي تهدف إلى إبقاء السياسيين الأميركيين على المسار الصحيح، أو من خلال وسائل أخرى أكثر سرية. إن السياسات والمؤسسات الأميركية والإسرائيلية مترابطة، بدءاً من تدريب قوات الشرطة الأميركية على الأساليب الإسرائيلية، ووصولاً إلى اعتماد تكنولوجيات المراقبة التي من المتوقع أن تتزايد في العصر الجديد من الإقطاع التكنولوجي".وتابع الموقع، "يشير تغيير الإدارة إلى تحول في النهج أكثر منه إلى تغيير في السياسة. فهل يُمكن للبنية الفوقية الأيديولوجية والتكنولوجية والسياسية الصهيونية الإسرائيلية بأكملها أن تُمثل شكلاً مُعقداً من أشكال "الإنكار المعقول" للسياسة الأميركية في المنطقة عينها؟ في ضوء التغيير الأخير للنظام في ، ومحاولة فرض "الحماية" على ، واستهداف إيران، عسكريا ومن خلال العقوبات، والخنق السياسي لمصر من خلال الوسائل الكلاسيكية للبنك الدولي/صندوق النقد الدولي، واتفاقيات إبراهيم، والعديد من السياسات الأخرى، كيف يمكن للمرء أن يفكر بطريقة أخرى؟ وهذا يطرح أسئلةً أخرى: أين يضع هذا السيناريو الجالية اليهودية الأميركية، سواءً المؤيدة لإسرائيل والصهيونية أو المعارضة لسياساتها؟ بهذا المعنى، يُعتبر بنيامين نتنياهو، الذي عاش لسنوات في فيلادلفيا، رئيس الوزراء المثالي".