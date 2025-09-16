Advertisement

بعملية نوعية.. توقيف "داعشي خطير" في الرقة

Lebanon 24
16-09-2025 | 02:39
أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، أنها ألقت القبض على عنصر في تنظيم داعش وصفته بـ"الخطير"، في مدينة الرقة.
وذكرت "قسد" في بيان، أنها "نفذت السبت الماضي، عملية أمنية محكمة استهدفت إلقاء القبض على أحد العناصر الخطيرة من خلايا تنظيم داعش في مدينة الرقة".

وبينت أن "العملية جاءت بعد رصد ومتابعة دقيقة لعدة أشهر لتحركات ونشاطات المدعو حسن جفلي الملقب بأبي عبدو، وتمكنت قواتنا من تحديد مكان اختبائه، وفرض طوق أمني محكم عليه، ومن ثم ألقت القبض عليه".
وأوضحت قسد أن "جفلي يعمل في صناعة المتفجرات TNT ويوزعها على عناصر الخلية، ويستخدم مستودعاً خاصاً به لتصنيع هذه المتفجرات، ضمن مخطط خبيث وإجرامي لاستهداف النقاط العسكرية ومراكز قوى الأمن الداخلي، وكذلك لاستهداف سيارات وتجمعات المدنيين بهدف بث الرعب وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة".

وأشارت إلى أنه "أثناء عملية المداهمة تم ضبط 180 قالب TNT وأجهزة تحكم وصواعق تفجير ودارات إلكترونية، بالإضافة إلى عدد من الأجهزة المحمولة ومبالغ مالية".
