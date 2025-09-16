لاقت تفاعلًا.. زلّة لسان أمير قطر في القمة العربية

شهدت الإسلامية في حادثة طريفة، حيث وقع أمير قطر الشيخ في زلة لسان خلال تقديمه الرئيس الموريتاني.



قال الأمير: "أعطي الآن الكلمة لفخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزاوي رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية فليتفضل"، قبل أن يدرك خطأه بسرعة ويعتذر قائلاً: "شكراً فخامة الرئيس والمعذرة، أنا ذكرت الغزاوي وهي الغزواني، أرجو المعذرة على هذا الخطأ وأعتقد معروف أسباب الخطأ هذا"، في إشارة إلى المعاناة التي يشهدها .

وقد لاقى هذا الموقف تفاعلاً واسعاً على بين المعلقين الذين تداولوا الفيديو، معتبرين الاعتذار علامة على وعي الأمير بالموقف واحترامه للرؤساء والزعماء المشاركين في القمة.