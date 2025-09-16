Advertisement

عربي-دولي

بشأن مسألة التأشيرات الايرانية الى نيويورك.. هذا ما اعلنه عراقجي

Lebanon 24
16-09-2025 | 04:42
A-
A+
Doc-P-1417604-638936198573267087.webp
Doc-P-1417604-638936198573267087.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أوضح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بعض التفاصيل عن زيارة الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان المرتقبة إلى نيويورك لحضور الجلسة العامة للجمعية العمومية للأمم المتحدة. وأشار إلى أن مسائل التأشيرة واللوجستيات ستُحل في الأيام المقبلة.
Advertisement
كما أضاف عراقجي في حديث للصحافيين اليوم الثلاثاء أن بلاده أكدت دوماً "حضورها القوي في الأمم المتحدة"، وفق تعبيره. وأردف أنه "جرى الإعداد لمشاركة رئيس الجمهورية في جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة".

فيما لفت إلى أنه "توجد بعض القضايا المتعلقة بالتأشيرات ولوجستيات الرحلة، ستُحل في الأيام المقبلة".

إلى ذلك، أكد الوزير الإيراني أن لقاءات ثنائية ستُعقد على هامش الجمعية، قائلا "ستستفيد طهران من هذه الفرصة".

وتنطلق المناقشة العامة رفيعة المستوى لهذه الجلسة الأممية يوم الثلاثاء 23 ايلول الحالي، مع احتفال الأمم المتحدة بالذكرى الثمانين لتأسيسها، حيث سيجتمع قادة العالم في مدينة نيويورك لبحث التحديات العالمية المعقدة.

علماً أنه بموجب الاتفاقيات المتعلقة بمقر الأمم المتحدة، يتعين على الولايات المتحدة إصدار التأشيرات لممثلي الدول الأعضاء.
 
مواضيع ذات صلة
بشأن رواتب العسكريين.. هذا ما أعلنه رئيس الحكومة
lebanon 24
16/09/2025 13:23:56 Lebanon 24 Lebanon 24
بشأن مسألة رفع الحصانة عن بوشيكيان... هذا ما قاله عطية
lebanon 24
16/09/2025 13:23:56 Lebanon 24 Lebanon 24
جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن إعلان نيويورك المتعلق بحل الدولتين
lebanon 24
16/09/2025 13:23:56 Lebanon 24 Lebanon 24
بشأن الارقام المميزة.. هذا ما أعلنته وزارة الاتصالات
lebanon 24
16/09/2025 13:23:56 Lebanon 24 Lebanon 24

وزير الخارجية الإيراني

الولايات المتحدة

الأمم المتحدة

وزير الخارجية

الإيراني

الجمهوري

نيويورك

جمهورية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:19 | 2025-09-16
05:30 | 2025-09-16
05:22 | 2025-09-16
04:33 | 2025-09-16
04:18 | 2025-09-16
03:32 | 2025-09-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24