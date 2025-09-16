28
o
بيروت
29
o
طرابلس
28
o
صور
27
o
جبيل
27
o
صيدا
28
o
جونية
28
o
النبطية
28
o
زحلة
29
o
بعلبك
16
o
بشري
24
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بشأن مسألة التأشيرات الايرانية الى نيويورك.. هذا ما اعلنه عراقجي
Lebanon 24
16-09-2025
|
04:42
A-
A+
photos
0
A+
A-
أوضح
وزير الخارجية الإيراني
عباس عراقجي بعض التفاصيل عن زيارة الرئيس
الإيراني
مسعود بيزشكيان المرتقبة إلى
نيويورك
لحضور الجلسة العامة للجمعية العمومية للأمم المتحدة. وأشار إلى أن مسائل التأشيرة واللوجستيات ستُحل في الأيام المقبلة.
Advertisement
كما أضاف عراقجي في حديث للصحافيين اليوم الثلاثاء أن بلاده أكدت دوماً "حضورها القوي في
الأمم المتحدة
"، وفق تعبيره. وأردف أنه "جرى الإعداد لمشاركة رئيس الجمهورية في جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة".
فيما لفت إلى أنه "توجد بعض
القضايا
المتعلقة بالتأشيرات ولوجستيات الرحلة، ستُحل في الأيام المقبلة".
إلى ذلك، أكد الوزير الإيراني أن لقاءات ثنائية ستُعقد على هامش الجمعية، قائلا "ستستفيد
طهران
من هذه الفرصة".
وتنطلق المناقشة العامة رفيعة المستوى لهذه الجلسة الأممية يوم الثلاثاء 23 ايلول الحالي، مع احتفال الأمم المتحدة بالذكرى الثمانين لتأسيسها، حيث سيجتمع قادة العالم في مدينة نيويورك لبحث التحديات العالمية المعقدة.
علماً أنه بموجب الاتفاقيات المتعلقة بمقر الأمم المتحدة، يتعين على
الولايات المتحدة
إصدار التأشيرات لممثلي الدول الأعضاء.
مواضيع ذات صلة
بشأن رواتب العسكريين.. هذا ما أعلنه رئيس الحكومة
Lebanon 24
بشأن رواتب العسكريين.. هذا ما أعلنه رئيس الحكومة
16/09/2025 13:23:56
16/09/2025 13:23:56
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن مسألة رفع الحصانة عن بوشيكيان... هذا ما قاله عطية
Lebanon 24
بشأن مسألة رفع الحصانة عن بوشيكيان... هذا ما قاله عطية
16/09/2025 13:23:56
16/09/2025 13:23:56
Lebanon 24
Lebanon 24
جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن إعلان نيويورك المتعلق بحل الدولتين
Lebanon 24
جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن إعلان نيويورك المتعلق بحل الدولتين
16/09/2025 13:23:56
16/09/2025 13:23:56
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن الارقام المميزة.. هذا ما أعلنته وزارة الاتصالات
Lebanon 24
بشأن الارقام المميزة.. هذا ما أعلنته وزارة الاتصالات
16/09/2025 13:23:56
16/09/2025 13:23:56
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية الإيراني
الولايات المتحدة
الأمم المتحدة
وزير الخارجية
الإيراني
الجمهوري
نيويورك
جمهورية
تابع
قد يعجبك أيضاً
أمير قطر يزور الأردن غدا
Lebanon 24
أمير قطر يزور الأردن غدا
06:19 | 2025-09-16
16/09/2025 06:19:22
Lebanon 24
Lebanon 24
دولة تستعد للحرب مع روسيا.. تقرير أميركي يكشف من هي
Lebanon 24
دولة تستعد للحرب مع روسيا.. تقرير أميركي يكشف من هي
05:30 | 2025-09-16
16/09/2025 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن موعد لقاء ترامب وزيلينسكي.. إليكم ما كشفه روبيو
Lebanon 24
عن موعد لقاء ترامب وزيلينسكي.. إليكم ما كشفه روبيو
05:22 | 2025-09-16
16/09/2025 05:22:03
Lebanon 24
Lebanon 24
الاجتياح البري بدأ.. فرقتان اسرائيليتان تدخلان قلب غزة
Lebanon 24
الاجتياح البري بدأ.. فرقتان اسرائيليتان تدخلان قلب غزة
04:33 | 2025-09-16
16/09/2025 04:33:36
Lebanon 24
Lebanon 24
روبيو: هناك فرصة زمنية قصيرة للتوصل إلى اتفاق
Lebanon 24
روبيو: هناك فرصة زمنية قصيرة للتوصل إلى اتفاق
04:18 | 2025-09-16
16/09/2025 04:18:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خطاب مرتقب لقاسم: رسائل ما بعد عام على اغتيال السيد نصر الله
Lebanon 24
خطاب مرتقب لقاسم: رسائل ما بعد عام على اغتيال السيد نصر الله
10:00 | 2025-09-15
15/09/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بيانٌ إسرائيلي عن "ضربة النبطية".. ماذا أعلن؟
Lebanon 24
بيانٌ إسرائيلي عن "ضربة النبطية".. ماذا أعلن؟
14:52 | 2025-09-15
15/09/2025 02:52:00
Lebanon 24
Lebanon 24
انتهاء أعمال قمة الدوحة.. هذا ما جاء في نص البيان الختامي
Lebanon 24
انتهاء أعمال قمة الدوحة.. هذا ما جاء في نص البيان الختامي
13:02 | 2025-09-15
15/09/2025 01:02:52
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش ينفذّ خطّته بصمت..."من أصعب المهمات"
Lebanon 24
الجيش ينفذّ خطّته بصمت..."من أصعب المهمات"
09:00 | 2025-09-15
15/09/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تم تهديده سابقاً.. معلومة عن مبنى النبطية المُستهدف اليوم!
Lebanon 24
تم تهديده سابقاً.. معلومة عن مبنى النبطية المُستهدف اليوم!
15:26 | 2025-09-15
15/09/2025 03:26:12
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
06:19 | 2025-09-16
أمير قطر يزور الأردن غدا
05:30 | 2025-09-16
دولة تستعد للحرب مع روسيا.. تقرير أميركي يكشف من هي
05:22 | 2025-09-16
عن موعد لقاء ترامب وزيلينسكي.. إليكم ما كشفه روبيو
04:33 | 2025-09-16
الاجتياح البري بدأ.. فرقتان اسرائيليتان تدخلان قلب غزة
04:18 | 2025-09-16
روبيو: هناك فرصة زمنية قصيرة للتوصل إلى اتفاق
03:32 | 2025-09-16
عائلات الرهائن لدى حماس تتهم نتنياهو بالتضحية بهم
فيديو
نقل مباشر... انطلاق القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة
Lebanon 24
نقل مباشر... انطلاق القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة
08:56 | 2025-09-15
16/09/2025 13:23:56
Lebanon 24
Lebanon 24
الإعلامية نضال الأحمدية تكشف: "فيروز ما معا مصاري".. ولهذا السبب توفي زياد الرحباني (فيديو)
Lebanon 24
الإعلامية نضال الأحمدية تكشف: "فيروز ما معا مصاري".. ولهذا السبب توفي زياد الرحباني (فيديو)
04:10 | 2025-09-15
16/09/2025 13:23:56
Lebanon 24
Lebanon 24
هل انفصلت دنيا سمير غانم عن زوجها الإعلامي الشهير؟ (فيديو)
Lebanon 24
هل انفصلت دنيا سمير غانم عن زوجها الإعلامي الشهير؟ (فيديو)
03:26 | 2025-09-15
16/09/2025 13:23:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24