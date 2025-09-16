بشأن مسألة التأشيرات الايرانية الى نيويورك.. هذا ما اعلنه عراقجي

أوضح عباس عراقجي بعض التفاصيل عن زيارة الرئيس مسعود بيزشكيان المرتقبة إلى لحضور الجلسة العامة للجمعية العمومية للأمم المتحدة. وأشار إلى أن مسائل التأشيرة واللوجستيات ستُحل في الأيام المقبلة.

كما أضاف عراقجي في حديث للصحافيين اليوم الثلاثاء أن بلاده أكدت دوماً "حضورها القوي في "، وفق تعبيره. وأردف أنه "جرى الإعداد لمشاركة رئيس الجمهورية في جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة".



فيما لفت إلى أنه "توجد بعض المتعلقة بالتأشيرات ولوجستيات الرحلة، ستُحل في الأيام المقبلة".



إلى ذلك، أكد الوزير الإيراني أن لقاءات ثنائية ستُعقد على هامش الجمعية، قائلا "ستستفيد من هذه الفرصة".



وتنطلق المناقشة العامة رفيعة المستوى لهذه الجلسة الأممية يوم الثلاثاء 23 ايلول الحالي، مع احتفال الأمم المتحدة بالذكرى الثمانين لتأسيسها، حيث سيجتمع قادة العالم في مدينة نيويورك لبحث التحديات العالمية المعقدة.



علماً أنه بموجب الاتفاقيات المتعلقة بمقر الأمم المتحدة، يتعين على إصدار التأشيرات لممثلي الدول الأعضاء.