Advertisement

عربي-دولي

مخبأة بهيكل سفينة.. إیران تحبط تهريب أکثر من 700 مسیّرة

Lebanon 24
16-09-2025 | 06:38
A-
A+
Doc-P-1417652-638936268875899306.jpg
Doc-P-1417652-638936268875899306.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن قائد شرطة محافظة هرمزكان الإيرانية، ضبط 719 طائرة مسيّرة صغيرة مُهرّبة خلال عملية تفتيش سفينة شراعية في ميناء بارسيان، مشيرا إلى توقيف المتهم الرئيسي وتسليمه للجهات القضائية.
Advertisement
 
وأوضح العميد علي أكبر جاويدان أن قوات الشرطة الاقتصادية التابعة لجمارك غرب المحافظة، وخلال مراقبتها للسفن التجارية والملاحية في ميناء شيوه – بارسيان، اشتبهت في سفينة شراعية أثناء عملية تفريغ حمولتها، وفق ما نقلت وكالة تسنيم.

كما أضاف قائد الشرطة في المحافظة الواقعة بجنوب شرق إيران على مضيق هرمز، أنه بعد التنسيق مع السلطات القضائية وبالتعاون مع فرق التفتيش وحراسة الميناء، جرى تفتيش دقيق للسفينة، ما أسفر عن العثور على 719 طائرة مسيّرة مهرّبة وغير قانونية، كانت مخبأة بطرق احترافية داخل هيكل السفينة.

وأشار إلى أن التحقيقات مستمرة لتحديد هوية باقي المتورطين في هذه العملية.

إلى ذلك شدد على أن قوات الشرطة في هرمزكان تتابع مهامها الاستخباراتية والميدانية بشكل صارم لمنع أنشطة التهريب التي تستهدف اقتصاد البلاد. (العربية)
مواضيع ذات صلة
وزير الداخلية أحمد الحجار: ضبطنا أكبر كمية كوكايين هُرِّبَت إلى لبنان عبر سفينة من البرازيل إلى ميناء طرابلس وكانت مخبأة في "غالونات" من الزيوت والشحوم
lebanon 24
16/09/2025 19:15:15 Lebanon 24 Lebanon 24
داخل صوف الأغنام.. السعودية تحبط تهريب أكثر من 400 ألف حبة كبتاغون!
lebanon 24
16/09/2025 19:15:15 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الأردني يُحبط محاولتي تهريب مواد مخدرة بواسطة بالونات في المنطقة العسكرية الشرقية
lebanon 24
16/09/2025 19:15:15 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الأردني يحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة بالونات موجهة في المنطقة العسكرية الشرقية
lebanon 24
16/09/2025 19:15:15 Lebanon 24 Lebanon 24

قائد الشرطة

قوات الشرطة

وكالة تسنيم

مضيق هرمز

إيران على

الإيرانية

الإيراني

جنوب شرق

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:00 | 2025-09-16
11:37 | 2025-09-16
11:32 | 2025-09-16
11:24 | 2025-09-16
11:14 | 2025-09-16
10:30 | 2025-09-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24