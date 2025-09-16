مخبأة بهيكل سفينة.. إیران تحبط تهريب أکثر من 700 مسیّرة

أعلن قائد شرطة محافظة هرمزكان ، ضبط 719 طائرة مسيّرة صغيرة مُهرّبة خلال عملية تفتيش سفينة شراعية في ميناء بارسيان، مشيرا إلى توقيف المتهم وتسليمه للجهات القضائية.

وأوضح العميد علي أكبر جاويدان أن الاقتصادية التابعة لجمارك غرب المحافظة، وخلال مراقبتها للسفن التجارية والملاحية في ميناء شيوه – بارسيان، اشتبهت في سفينة شراعية أثناء عملية تفريغ حمولتها، وفق ما نقلت .



كما أضاف في المحافظة الواقعة بجنوب شرق ، أنه بعد التنسيق مع السلطات القضائية وبالتعاون مع فرق التفتيش وحراسة الميناء، جرى تفتيش دقيق للسفينة، ما أسفر عن العثور على 719 طائرة مسيّرة مهرّبة وغير قانونية، كانت مخبأة بطرق احترافية داخل هيكل السفينة.



وأشار إلى أن التحقيقات مستمرة لتحديد هوية باقي المتورطين في هذه العملية.



إلى ذلك شدد على أن قوات الشرطة في هرمزكان تتابع مهامها الاستخباراتية والميدانية بشكل صارم لمنع أنشطة التهريب التي تستهدف اقتصاد البلاد. (العربية)