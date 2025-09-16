Advertisement

عربي-دولي

كاتس: إذا سقطت غزة فستسقط حماس

Lebanon 24
16-09-2025 | 07:48
أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن القوات الإسرائيلية ستدمر غزة، مضيفاً أن غزة ستتحول إلى شاهد قبر لحماس، وفق تعبيره.
وأضاف في بيان أن الجيش سيستمر بالعملية العسكرية إذا لم تطلق حماس سراح الرهائن وتنزع سلاحها.

وقال: "إذا سقطت غزة فستسقط حماس.. الإخوة السنوار دمروا غزة، وعز الدين الحداد سيجلب خرابها"، في إشارة إلى قائد حركة حماس الجديد.

كما تابع أن إسرائيل اليوم في مرحلة اختبار حاسمة لإتمام هذه الحملة وتحقيق الهزيمة، معتبراً أنها تحتاج فقط إلى أمرين من حماس، ولن تُقدمهما من تلقاء نفسها.. إطلاق سراح جميع الرهائن، ونزع سلاحها، بحسب قوله.
 
كذلك رأى أنه كلما اشتدت حدة الهجوم زادت الهزيمة المباشرة لحماس، وفرص إطلاق سراح الرهائن، بحسب رأيه.

وقال: "أُرسل إليكم الآن رسالة واضحة.. يجب أن يكون النشاط بكامل قوته مع مراعاة أمر واحد فقط ألا وهو حماية القوات، جنودكم، القادة هنا، هذا هو الاعتبار الوحيد لحظة الهجوم. استخدام جميع الوسائل بكامل قوتها لحماية القوات". (العربية)
