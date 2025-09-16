كاتس: إذا سقطت غزة فستسقط حماس



وأضاف في بيان أن الجيش سيستمر بالعملية العسكرية إذا لم تطلق سراح الرهائن وتنزع سلاحها.



وقال: "إذا سقطت غزة فستسقط حماس.. الإخوة دمروا غزة، وعز الدين الحداد سيجلب خرابها"، في إشارة إلى قائد حركة حماس الجديد.



كذلك رأى أنه كلما اشتدت حدة الهجوم زادت الهزيمة المباشرة لحماس، وفرص إطلاق سراح الرهائن، بحسب رأيه.



وقال: "أُرسل إليكم الآن رسالة واضحة.. يجب أن يكون النشاط بكامل قوته مع مراعاة أمر واحد فقط ألا وهو حماية القوات، جنودكم، هنا، هذا هو الاعتبار الوحيد لحظة الهجوم. استخدام جميع الوسائل بكامل قوتها لحماية القوات". (العربية)