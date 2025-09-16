Advertisement

عربي-دولي

بدء الهجوم الإسرائيليّ على ميناء الحديدة

Lebanon 24
16-09-2025 | 09:18
A-
A+
Doc-P-1417709-638936365968252691.jpg
Doc-P-1417709-638936365968252691.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيليّ، أنّ سلاح الجوّ بدأ هجوماً على ميناء الحديدة في اليمن.
 
 
وفي هذا السياق، أفادت قناة "المسيرة"، أنّ "دفاعات الحوثيين الجويّة تتصدى للطائرات الإسرائيليّة".
Advertisement
 
 
وقالت وسائل إعلام تابعة لـ"الحوثيين"، إنّ "12 غارة إسرائيلية استهدفت أرصفة ميناء الحديدة".
 
 
 
 
مواضيع ذات صلة
إذاعة الجيش الإسرائيلي: بدء هجوم سلاح الجوّ الإسرائيلي على ميناء الحديدة في اليمن
lebanon 24
16/09/2025 19:16:11 Lebanon 24 Lebanon 24
القصف الإسرائيلي دمر رصيف ميناء الحديدة بشكل كامل
lebanon 24
16/09/2025 19:16:11 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو: هاجمنا ميناء الحديدة في اليمن وهو ميناء إمداد الحوثيين الرئيسي
lebanon 24
16/09/2025 19:16:11 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: الحوثيون يستخدمون ميناء الحديدة لنقل وسائل قتالية من إيران تُستعمل لتنفيذ هجمات ضد إسرائيل
lebanon 24
16/09/2025 19:16:11 Lebanon 24 Lebanon 24

إذاعة الجيش الإسرائيلي

الإسرائيلي

إسرائيل

على مين

الحوثي

جوما

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:00 | 2025-09-16
11:37 | 2025-09-16
11:32 | 2025-09-16
11:24 | 2025-09-16
11:14 | 2025-09-16
10:30 | 2025-09-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24