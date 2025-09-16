بدء الهجوم الإسرائيليّ على ميناء الحديدة

أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيليّ، أنّ سلاح الجوّ بدأ هجوماً على ميناء الحديدة في اليمن.

وفي هذا السياق، أفادت قناة "المسيرة"، أنّ "دفاعات الحوثيين الجويّة تتصدى للطائرات الإسرائيليّة".

