عربي-دولي

المتحدث باسم الخارجية القطرية لنتنياهو: خرق القانون الدولي دون حساب لن يستمرّ

Lebanon 24
16-09-2025 | 09:51
قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، إنّ "المفاوضات بشأن غزة لا تبدو واقعية الآن، لأن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يريد اغتيال كل من يتفاوض معه ويقصف دولة الوساطة".
وأضاف الأنصاري أنّ "أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بحث مع وزير الخارجية الأميركية ماركو روبيو في الهجوم الإسرائيلي على الدوحة والحرب على غزة".

ووجه الأنصاري رسالة لنتنياهو شدّد فيها على أنّ "خرق القانون الدولي دون حساب لن يستمرّ".

وأشار إلى أنّ "العلاقات مع الولايات المتحدة استراتيجية، خصوصاً على المستوى الدفاعي".
 
 
 
