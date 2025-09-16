المتحدث باسم الخارجية القطرية لنتنياهو: خرق القانون الدولي دون حساب لن يستمرّ

Advertisement

قال المتحدث باسم الخارجية ماجد الأنصاري، إنّ "المفاوضات بشأن غزة لا تبدو واقعية الآن، لأن رئيس الحكومة يريد اغتيال كل من يتفاوض معه ويقصف دولة الوساطة".وأضاف الأنصاري أنّ "أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بحث مع الأميركية ماركو روبيو في الهجوم على الدوحة والحرب على غزة".ووجه الأنصاري رسالة لنتنياهو شدّد فيها على أنّ "خرق القانون الدولي دون حساب لن يستمرّ".وأشار إلى أنّ "العلاقات مع استراتيجية، خصوصاً على المستوى الدفاعي".