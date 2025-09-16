Advertisement

7 نقاط... ما هي خارطة الطريق لحلّ أزمة السويداء؟

16-09-2025 | 10:00
ذكر موقع "سكاي نيوز" أنّ وزير الخارجية السوريّة أسعد الشيباني، قال إنّ "سوريا وضعت خارطة طريق واضحة لحلّ أزمة السويداء".
وتقوم هذه الخارطة التي أعلن عنها الشيباني في مؤتمر صحافي جمعه بنظيره الأردني أيمن الصفدي والمبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توم برّاك، على جملة من الخطوات العملية بدعم أميركي وأردني:

- محاسبة كل من تلطخت يداه بالاعتداء على المدنيين وممتلكاتهم بالتنسيق الكامل مع المنظومة الأممية للتحقيق والتقصي.
- ضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية والطبية دون انقطاع.
 
- تعويض المتضررين وترميم القرى والبلدات وتسهيل عودة النازحين.
- إعادة الخدمات الأساسية وتهيئة الظروف لعودة الحياة الطبيعية.

- نشر قوات محلية من وزارة الداخلية لحماية الطرق وتأمين حركة الناس والتجارة.
- العمل على كشف مصير المفقودين وإعادة المحتجزين والمخطوفين إلى عائلاتهم من جميع الأطراف.
- إطلاق مسار للمصالحة الداخلية يشارك فيه أبناء المحافظة بكل مكوناتهم.
من جهته، شدد وزير الخارجية الأردنية على أن أمن الجنوب السوري واستقراره "من أمن الأردن".

وأكد أن وحدة سوريا تمثل "نقطة ارتكاز لاستقرار المنطقة"، مضيفا: "علينا تجاوز الأحداث المأساوية التي شهدتها السويداء"، لافتا إلى وقوف الدول العربية والمجتمع الدولي إلى جانب سوريا "المستقرة والموحدة".

من جانبه، وصف برّاك خطوات الحكومة السورية بـ"التاريخية"، مشيرا إلى أن "سوريا اليوم تحكمها حكومة شابة تريد الازدهار للبلاد". وأكد التزام الولايات المتحدة بـ"دعم ورعاية سوريا" في ظل الظروف الدولية الراهنة.
