7 نقاط... ما هي خارطة الطريق لحلّ أزمة السويداء؟



Advertisement



وتقوم هذه الخارطة التي أعلن عنها الشيباني في مؤتمر صحافي جمعه بنظيره الأردني أيمن الصفدي والمبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توم برّاك، على جملة من الخطوات العملية بدعم أميركي وأردني:



- محاسبة كل من تلطخت يداه بالاعتداء على المدنيين وممتلكاتهم بالتنسيق الكامل مع المنظومة الأممية للتحقيق والتقصي. ذكر موقع " " أنّ السوريّة أسعد الشيباني، قال إنّ " وضعت خارطة طريق واضحة لحلّ أزمة السويداء".وتقوم هذه الخارطة التي أعلن عنها الشيباني في مؤتمر صحافي جمعه بنظيره الأردني أيمن الصفدي والمبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توم برّاك، على جملة من الخطوات العملية بدعم أميركي وأردني:- محاسبة كل من تلطخت يداه بالاعتداء على المدنيين وممتلكاتهم بالتنسيق الكامل مع المنظومة الأممية للتحقيق والتقصي.

- ضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية والطبية دون انقطاع.

- تعويض المتضررين وترميم القرى والبلدات وتسهيل عودة .

- إعادة الخدمات الأساسية وتهيئة الظروف لعودة الحياة الطبيعية.



- نشر قوات محلية من لحماية الطرق وتأمين حركة الناس والتجارة.

- العمل على كشف مصير المفقودين وإعادة المحتجزين والمخطوفين إلى عائلاتهم من جميع الأطراف.

- إطلاق مسار للمصالحة الداخلية يشارك فيه أبناء المحافظة بكل مكوناتهم.

، شدد وزير الخارجية الأردنية على أن أمن الجنوب السوري واستقراره "من أمن ".



وأكد أن وحدة سوريا تمثل "نقطة ارتكاز لاستقرار المنطقة"، مضيفا: "علينا تجاوز الأحداث المأساوية التي شهدتها السويداء"، لافتا إلى وقوف والمجتمع الدولي إلى جانب سوريا "المستقرة والموحدة".



من جانبه، وصف برّاك خطوات الحكومة بـ"التاريخية"، مشيرا إلى أن "سوريا اليوم تحكمها حكومة شابة تريد الازدهار للبلاد". وأكد بـ"دعم ورعاية سوريا" في ظل الظروف الدولية الراهنة.