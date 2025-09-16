Advertisement

عربي-دولي

الجيش الإسرائيلي: نواصل ضرب أهداف في غزة ولبنان واليمن

Lebanon 24
16-09-2025 | 11:37
A-
A+
Doc-P-1417773-638936449212913185.jpg
Doc-P-1417773-638936449212913185.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال الجيش الإسرائيلي إن "طائرات سلاح الجو هاجمت على مدى الأسبوع الأخير نقاط مراقبة لحماس بمدينة غزة".
Advertisement
وأشار الجيش الإسرائيلي ألى أن "تقديراتنا أن 350 ألفا من سكان مدينة غزة خرجوا منها حتى الآن".
وأفاد بأن هاجمنا أهدافا في لبنان أمس وقصفنا اليوم أهدافا أخرى في اليمن".
وأكد أن "إعادة المختطفين مهمة أخلاقية ومبدئية بالنسبة لجيشنا في غزة".
وقال: سنواصل العمل حتى إعادة المختطفين والقضاء على حماس.
أضاف: المختطفون هم نصب أعيننا لذلك فإن عملية غزة ستكون تدريجية.
وأشار الجيش الإسرائيلي الى أن "سنحاول قدر الإمكان عدم المساس بالمختطفين في غزة".
وتابع: نعمل من أجل تحقيق أهداف الحرب في غزة مهما استغرق الأمر من وقت.
وقال: ربما يستغرق الأمر شهورا لنسيطر على النقاط الهامة بمدينة غزة وشهورا أخرى لتطهيرها. (الجزيرة)
 
مواضيع ذات صلة
رئيس الأركان الإسرائيلي: كما في العمليات الأخيرة في إيران واليمن ولبنان والضفة الغربية وغزة سنواصل تغيير الواقع الأمني
lebanon 24
16/09/2025 22:20:22 Lebanon 24 Lebanon 24
زامير: نواصل ضرب حماس وسنزيد جهودنا في الأسابيع المقبلة في الضربات على مدينة غزة
lebanon 24
16/09/2025 22:20:22 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: هجومنا في غزة سيستمر حتى تحقيق أهداف الحرب
lebanon 24
16/09/2025 22:20:22 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الأركان الإسرائيلي: نواصل ضرب مراكز ثقل حماس حتى حسم المعركة
lebanon 24
16/09/2025 22:20:22 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان وا

إسرائيل

الجزيرة

القضاء

لبنان

جزيرة

حماس

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
15:15 | 2025-09-16
15:02 | 2025-09-16
14:31 | 2025-09-16
14:00 | 2025-09-16
13:57 | 2025-09-16
13:35 | 2025-09-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24