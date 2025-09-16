28
عربي-دولي
الجيش الإسرائيلي: نواصل ضرب أهداف في غزة ولبنان واليمن
Lebanon 24
16-09-2025
|
11:37
قال الجيش
الإسرائيلي
إن "طائرات سلاح الجو هاجمت على مدى الأسبوع الأخير نقاط مراقبة لحماس بمدينة غزة".
وأشار الجيش الإسرائيلي ألى أن "تقديراتنا أن 350 ألفا من سكان مدينة غزة خرجوا منها حتى الآن".
وأفاد بأن هاجمنا أهدافا في
لبنان
أمس وقصفنا اليوم أهدافا أخرى في اليمن".
وأكد أن "إعادة المختطفين مهمة أخلاقية ومبدئية بالنسبة لجيشنا في غزة".
وقال: سنواصل العمل حتى إعادة المختطفين والقضاء على
حماس
.
أضاف: المختطفون هم نصب أعيننا لذلك فإن عملية غزة ستكون تدريجية.
وأشار الجيش الإسرائيلي الى أن "سنحاول قدر الإمكان عدم المساس بالمختطفين في غزة".
وتابع: نعمل من أجل تحقيق أهداف الحرب في غزة مهما استغرق الأمر من وقت.
وقال: ربما يستغرق الأمر شهورا لنسيطر على النقاط الهامة بمدينة غزة وشهورا أخرى لتطهيرها. (الجزيرة)
