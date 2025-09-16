عن طريق الضغط النفسي.. هكذا تجبر إسرائيل الفلسطينيين على النزوح

Advertisement

فمنذ بدء الهجوم في 11 آب، استهدف الجيش المباني الشاهقة والمنازل والملاجئ، في حين نشر رسائل تفيد بوجود خيام وغذاء ورعاية طبية في جنوب غزة للعائلات النازحة. ومع ذلك، بقي معظم سكان مدينة غزة البالغ عددهم مليون نسمة في أماكنهم، فيما قدّرت أن نحو 350 ألف شخص فقط فروا حتى الآن.وذكرت صحيفة "معاريف" أن استخدام القنابل المضيئة ليلة الاثنين كان يهدف إلى إثارة الذعر بين السكان وإرباك حركة ، بينما أشارت القناة 12 إلى أن مسؤولي الأمن يعتبرون مستوى النزوح الحالي كافياً لبدء هجوم . في المقابل، نقل موقع "والا" الإخباري عن مصادر عسكرية وجود "خيبة أمل" من أن عدد المغادرين أقل بكثير من المتوقع.وأضاف الموقع أن نحو 20 ألف مواطن غادروا مدينة غزة سيراً على الأقدام في ليلة واحدة، لكن بقي نحو 650 ألفاً، في وقت تتواصل العمليات النفسية بالتزامن مع خطة أوسع نطاقاً أقرتها حكومة في 8 آب لإعادة احتلال تدريجياً، بدءاً بمدينة غزة.وشهدت المدينة إحدى أعنف لياليها حيث استشهد 35 فلسطينياً بنيران كثيفة، بينما أفاد شهود باستخدام القوات روبوتات محملة بالمتفجرات لهدم المنازل. وبحسب مكتب الإعلام الحكومي في غزة، فقد تضرر أكثر من 3600 مبنى وبرج بشكل كامل أو كبير منذ بدء الهجوم، إلى جانب 13 ألف خيمة كانت تؤوي العائلات النازحة.