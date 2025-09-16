Advertisement

إسرائيل تقترح على سوريا اتفاقاً أمنياً جديداً

Lebanon 24
16-09-2025 | 16:20
ذكر موقع "أكسيوس" أن "إسرائيل قدمت مقترحاً لسوريا بشأن اتفاقية أمنية جديدة".
وأكد "أن الاقتراح الإسرائيلي لسوريا يستند لاتفاقية السلام مع مصر 1979".
وأشار الى أن "المقترح الإسرائيلي لسوريا يتضمن تقسيم المنطقة جنوب غرب دمشق لـ 3 مناطق، يتضمن توسيع المنطقة العازلة على الجانب السوري بمقدار 2 كم".
وأفاد بأن "المقترح الإسرائيلي لسوريا يتضمن خلو المنطقة العازلة من جيش سوري أو سلاح ثقيل وانسحابا من جميع النقاط التي دخلتها باستثناء قمة جبل الشيخ".
وأكد أن "مقترح الاتفاقية الأمنية الإسرائيلي لسوريا يضمن الحفاظ على ممر جوي إلى إيران".
 
 
 
 
 
 
 
 
(العربية)
